Суды подтвердили, что формула "Роттердам +" была законной и прозрачной – Вовк

/ Фото: Pixabay

После более чем двух лет расследования НАБУ начало объявлять подозрения причастным к внедрению формулы "Роттердам +". Детективы хотят доказать ее незаконность. Однако ряд судов, состоявшихся по этому вопросу в прошлые годы, доказали – формула была законной и прозрачной. Среди тех, кому предъявляют обвинения – представители НКРЭКУ, те же заявляют о давлении со стороны детективов НАБУ и политизации дела, связанной со сменой власти в Украине.

В конфликте разбирались журналисты "Сегодня".

Среди шести человек, которым НАБУ предъявило подозрение о внедрении формулы "Роттердам +" – один из бывших членов НКРЭКУ Владимир Евдокимов. Он уже задержан. Среди подозреваемых Дмитрий Вовк, тогдашний глава Нацкомиссии регулирования энергетики и коммунальных услуг. Он в комментарии "Сегодня" заявил – не усматривает ни в действиях своих, ни в действиях коллег никаких нарушений. Само решение воплощалось в жизнь по согласованию с другими государственными органами. Также Вовк говорит и о давлении со стороны детективов НАБУ на себя и других бывших членов НКРЭКУ. Он называет дело "медийно-юридическим пузырем" и убежден, что у следователей нет доказательств, чтобы признать формулу "Роттердам +" незаконной.

"Еще в 2016 году против этого нормативного документа подавали иски ферросплавные заводы, и три инстанции судов установили, что Комиссия действовала в пределах полномочий с учетом интересов всех сторон, взвешенно и беспристрастно. Поэтому в принципе расследование, по моему мнению, происходит по уже установленным фактам, свидетельствует о предвзятости и политизации этого дела со стороны детективов", – заявил Дмитрий Вовк.

Адвокат Вовка утверждает – подозрение в совершении преступления его подзащитному не вручали. А экспертиза НАБУ по формуле "Роттердам +" не является обоснованной.

Среди тех, кому НАБУ передало сообщение о нарушениях – представители компании ДТЭК, которая добывает украинский уголь и вырабатывает из него электричество и тепло на собственных ТЭС. В ДТЭК отмечают безосновательность подозрения НАБУ по методике ценообразования на энергоносители на основе импортного паритета. Благодаря формуле "Роттердам плюс" удалось уйти от "ручного ценообразования" в энергетике и установить обоснованное определение цены угля.

"ДТЭК считает, что никакой обоснованной причины для подобных следственных действий нет, а подозрения следствия безосновательны. Порядок, по которому есть претензии следственные органы, определил прозрачные правила работы на оптовом рынке электрической энергии, ранее отсутствовали. Сотрудники ДТЭК предоставили НАБУ необходимые документы и ответили на вопросы. Сейчас готовы помочь детективам разобраться в сложных процессах, результатах экспертиз международных компаний и установить соответствие действий украинских энергетиков современным мировым практикам", – говорится в заявлении компании.

Пока же стороны конфликта готовятся к судам, которые могут начаться в ближайшие дни. А завтра НАБУ планирует провести пресс конференцию по поводу расследования дела "Роттердам +".

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что формула "Роттердам +" позволила украинским шахтерам получать справедливую зарплату за свой труд.

Напомним, НАБУ направило уведомление о подозрении не только Дмитрию Вовку, но и сотрудникам ДТЭК. В компании считают, что никакой обоснованной причины для подобных следственных действий нет, а подозрения следствия безосновательны.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама