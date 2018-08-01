Сделан только первый шаг: в "Нафтогазе" объяснили, что будет после ареста активов "Газпрома"

Принудительное взыскание долга с российской компании остановили только на территории Швеции

Арестованные активы "Газпрома" в Европе по сумме превышают 2,6 млрд долларов, которые пытается получить от РФ украинская сторона по решению Стокгольмского арбитража. Об этом заявил коммерческий директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle.

Витренко подчеркнул, что арест активов – это только начало процесса по взысканию активов.

"Активы "Газпрома" арестованы в трех юрисдикциях – Нидерланды, Швейцария и Англия. Там продолжается процесс. Арест – это первая, обеспечительная мера. Далее продолжаются судебные разбирательства по взысканию активов. Опять же, если дойдет до следующей стадии, активы должны быть реализованы через аукционы", – рассказал Витренко.

Он напомнил, что параллельно идет процесс апелляции в шведском апелляционном суде округа Свеа.

"В рамках этого процесса было приостановлено принудительное взыскание на территории Швеции. Хотя технически мы и не начинали принудительное взыскание на территории Швеции, поскольку не обнаружили там каких-то активов "Газпрома", которые представляли для нас интерес", - отметил Витренко и добавил, что "Нафтогаз" тем не менее будет бороться за отмену этого решения.

Как известно, в конце февраля 2018 года завершился длительный спор между "Нафтогазом" и "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Суд обязал "Газпром" заплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить Украине 2,56 млрд долларов.

Выплачивать эти средства "Газпром" отказывается. Из-за этого Украина начала процедуру принудительного взыскания долга:



