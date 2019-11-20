"Сегодня" узнали, где дешевле продукты – в супермаркете или на рынке

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Украинцы тратят на еду почти половину семейного бюджета.

"Сегодня" заинтересовались – как оптимизировать эти расходы. Сколько стоят самые популярные продукты и где чек будет меньшим – на рынках, в супермаркетах или на стихийных базарах?

Мука, ​​сахар, масло, яйца и гречка есть в продуктовой корзине едва ли не каждой семьи.

Чтобы сэкономить – берем самую дешевую крупу, недорогое рафинированное масло. Продуктовый набор из супермаркета стоит 120 гривен.

"Крупы здесь дешевле, а на рынке можно что-то из мяса взять. Потому что я доверяю базарным ценам мяса", – говорит одна из покупательниц.

Из большого супермаркета направляемся к небольшому магазинчику в спальном районе столицы.

Здесь цены уже больше. Все из-за гречки. В магазине она дороже на пять гривен. А вот сахар – дешевле. За тот же продуктовый набор здесь платим 127 гривен.

На рынке можно попробовать сэкономить. Выбираем дешевые продукты, к тому же – пробуем выторговать скидку.

Однако это оказывается практически невозможным. Сбить цену нельзя ни на крупы, ни на масло, ни на овощи.

"Место дорогое, проезд дорогой, вода дорогая, как я буду вам уступать три гривны?", – говорит продавец. "А сколько можете?", – спрашивают "Сегодня". "Нисколько".

"На базаре дешевле. Покупаю больше в супермаркетах, чем на базаре, потому что дальше идти надо", – говорит один из покупателей.

"Если есть время, то мы идем на рынок, так как на рынке бывает дешевле. А если нет – то у нас супермаркет, и мы там", – говорит жительница Киева.

Продуктовый набор с рынка, купленный "Сегодня", оказался самый дешевым – 99 гривен. К тому же, корреспондентам все-таки удалось сбить цену у одного из продавцов. Торговавший на рынке яблоками Ярослав продал их на две гривны дешевле.

Ранее сообщалось, что цены на сезонные овощи и фрукты шокируют украинцев. Стоимость помидоров этим летом побила рекорды. Цены на популярный овощ выросли по сравнению с прошлым сезоном едва ли не вдвое. Новости "Сегодня" решили выяснить, ждать ли, что томаты станут более доступными.

Также смотрите, как журналисты "Сегодня" проверили торговлю на стихийных рынках.

О том, как сэкономить при походе в супермаркет, смотрите в нашем сюжете:

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