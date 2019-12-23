Сегодня в украинской энергетике полный коллапс – Ляшко

Катастрофа, дефолт в энергетике отпечатались и на общей негативной ситуации в экономике

Фото: Олег Ляшко/Facebook

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Сегодня в украинской энергетике полный коллапс. Из-за катастрофического падения добычи угля в шахтах, снижения объемов производства электроэнергии страдают, в первую очередь, украинские рабочие, которые остаются без работы.

Такое мнение высказал Олег Ляшко, лидер "Радикальной партии" в эксклюзивном интервью "Сегодня".

"Ключевое задание для любой власти это, чтобы у людей были зарплаты, уверенность в завтрашнем дне и сильная страна. Как может быть сильной страна без собственной экономики? А энергетика – это составляющая национальной безопасности, составляющая украинской экономики", – отметил политик.

Поэтому, по словам главного радикала, исправление ситуации должно быть немедленным: прекратить закупать импорт, ликвидировать лоббистские схемы в энергетике, поддержка национального производства, приоритет для национальных производителей – украинских шахтеров, украинских энергетиков; покупать украинское и платить украинцам.

"Вот таким должен быть лозунг для любой власти. Это обозначает, что тогда будет сильная страна, не нужно будет побираться за кредитами, не нужно будет выплачивать огромные долги", – подчеркнул Ляшко.

По мнению политика, катастрофа, дефолт в энергетике отпечатались и на общей негативной ситуации в экономике.

Ранее сообщалось, что Рада внесла изменения в закон о рынке электроэнергии , которыми запрещает импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.

18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал поправку, которая позволила коммерческий импорт электроэнергии. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако с 1 октября начался импорт электроэнергии из России, который в ноябре вырос втрое по сравнению с октябрем и занял 15% украинского рынка. В результате останавливаются украинские ТЭС и шахты.

Ранее народный депутат Украины, член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что импорт электроэнергии из РФ означает, что мы финансируем энергоотрасль страны-агрессора вместо собственной. По его мнению, ситуацию по восстановлению импорта электроэнергии из РФ должна расследовать Служба безопасности Украины.

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