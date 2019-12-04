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Рада внесла изменения в закон о рынке электроэнергии

4 декабря, 13:32

Документ запрещает импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам

Фото: "Слуга народа" / Facebook

Фото: "Слуга народа" / Facebook

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О рынке электрической энергии", которым, в частности, предусматривается увеличение возможности госкомпании "Энергоатом" продавать электричество на конкурентном рынке с 10% до 15%, а также запрещается импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.

За принятие соответствующего законопроекта №2233 проголосовали 274 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

"Свобода слова Савика Шустера"

Ранее сообщалось, что комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и ж/к услуг 29 ноября одобрил законопроект о запрете импорта электроэнергии по двухсторонним договорам из Беларуси и РФ. Об этом в социально-политическом шоу "Свобода слова Савика Шустера" , которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", заявил Алексей Кучеренко, народный депутат от ВО "Батькивщина", заместитель председателя комитета по энергетике и ЖКХ.

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"Правку про отмену импорта комитет единогласно проголосовал", – сказал он.

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18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал поправку, которая позволила коммерческий импорт электроэнергии. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако с 1 октября начался импорт электроэнергии из России, который в ноябре вырос втрое по сравнению с октябрем и занял 15% украинского рынка. В результате останавливаются украинские ТЭС и шахты.

Ранее народный депутат Украины, член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что импорт электроэнергии из РФ означает, что мы финансируем энергоотрасль страны-агрессора вместо собственной. По его мнению, ситуацию по восстановлению импорта электроэнергии из РФ должна расследовать Служба безопасности Украины.

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Верховная Рада электроэнергия Андрей Герус

Источник: УНИАН

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