"Северный поток – 2" – это политика двойных стандартов ЕС – Сийярто

"Южный поток" был "убит" Еврокомиссией, потому что не включал Украину, напомнил глава МИД Венгрии

Следующий год впервые за всю историю Евросоюза станет годом, когда количество стран-членов сократится – Великобритания покинет ряды ЕС. Поэтому ЕС должен вернуться к политике расширения. Об этом в ходе 28-го Экономического форума в польской Крынице-Здруй заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, сейчас ЕС сталкивается с историческими вызовами.

"Я могу назвать Brexit, терроризм, войну в Украине. Сейчас мы находимся в Польше, которая много раз была "атакована" европейскими институциями, как и Венгрия. И причина, по которой нас "атакуют", кроется в Западной Европе. Причины, по которым "атакуют" Польшу, также представлены и в странах Западной Европы. Это двойные стандарты, как и "Северный поток- 2", с которым у Европейской комиссии нет никаких проблем. Но "Южный поток" был "убит" Еврокомиссией, потому что они сказали, что проект не включает Украину. А когда "Северный поток – 2" не включает Украину, но он находится в интересах других (стран членов ЕС – Авт.), то с ним нет никаких проблем. Поэтому такого рода двойные стандарты не должны присутствовать в европейской системе принятия решений", – считает Петер Сийярто.

Ранее заместитель премьер-министра Польши Петр Глински на дискуссионной панели "Европа общих ценностей или Европа общих интересов?" также называл миграционные и энергетические проблемы.

По словам Сийярто, Европейский Союз не должен отвергать возможность конкуренции между странами внутри самого ЕС.

"Следующий год станет впервые за всю историю Евросоюза годом, когда количество стран-членов сократится. Этого никогда прежде не случалось. Это плохо. До этого Евросоюз все время расширялся, и мы должны вернуться к этим временам и расширять количество стран-членов. Дальнейшее расширение ЕС – это возможность построить сильную и конкурентную Европу в будущем", – подытожил министр иностранных дел Венгрии.

Напомним, Украина выступает против строительства "Северного потока – 2", называя его политически мотивированным. Киев рассчитывает, что если законодательство Европейского Союза в энергетической сфере будет распространено на проект "Северный поток – 2", его постигнет та же судьба, что и "замороженный" в декабре 2014 года "Южный поток".

Кроме того, Киев предложил ЕС создать консорциум с привлечением европейских компаний для управления существующим более эффективным маршрутом транспортировки через Украину.

Тем не менее, в Германии считают проект "Северный поток – 2" экономическим. Впрочем, ФРГ выдвинули России условие запуска "Северного потока – 2": по мнению правительства Ангелы Меркель, транзит газа через Украину все равно должен сохраниться.

Как ранее заявил официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт Украина должна модернизировать свою газотранспортную систему (ГТС), чтобы создать условия для долгосрочного транзита газа.