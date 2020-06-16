"Северный поток – 2": условия строительства планируют изменить

Nord Stream 2 AG обратилась к Дании с запросом на внесение правок в разрешение на строительство

Компания Nord Stream 2 AG – оператор строительства газопровода "Северный поток – 2" – подала запрос на внесение поправки к полученному разрешению на строительство в качестве предупредительной меры в соответствии с рекомендациями Датского энергетического агентства (ДЭА). Об этом сообщили в пресс-службе оператора.

"Nord Stream 2 AG реализует проект в соответствии с разрешением на строительство и оценкой воздействия на окружающую среду (ОВОС). Поправка имеет отношение к возможному использованию судов с якорным позиционированием и является пояснением лишь одного из условий разрешения", – отметили в компании.

В пресс-службе добавили, что подобная технология уже успешно применялась во время строительства датского участка эксплуатируемого газопровода "Северный поток", а также при строительстве участка газопровода "Северный поток – 2" в водах Германии.

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Тем временем министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что планы США расширить санкции против "Северного потока – 2" не изменили позицию правительства ФРГ относительно реализации проекта.

"То, что там (в США) размышляют о санкциях или, возможно, инициируют новые, не меняет ничего в нашей позиции по "Северному потоку – 2". Санкции, которые сейчас обсуждаются, на наш взгляд, носят экстерриториальный характер, мы их отвергаем", – сказал Маас.

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Напомним, осенью 2019 года Датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на прокладку этого газопровода в обход Украины по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм. До этого в течение двух лет Дания не давала добро на строительство "Северного потока – 2",

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Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени "Северный поток – 2" построен на 93%.

Остановка в реализации проекта была связана с тем, что в конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская компания Allseas, занимающаяся укладкой труб, остановила работы по строительству газопровода и увела свои суда.

В настоящий момент США намерены ужесточить санкции против "Северного потока – 2".

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