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Дания разрешила строительство "Северного потока – 2"

30 октября, 14:49

В "Газпроме" планируют за пять недель завершить работы на датском участке

Фото: nord-stream.com

Фото: nord-stream.com

Пока в США готовят новые санкции против "Северного потока – 2", Датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на прокладку этого газопровода в обход Украины по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм.

"Датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на прокладку части газопровода "Северный поток – 2" на континентальном шельфе Дании к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море", – говорится в сообщении Датского энергетического агентства.

По его оценке, этот маршрут является наиболее безопасным и соответствует экологическим нормам.

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Как известно, в течение последних двух лет Дания не давала добро на строительство "Северного потока – 2", что вызывало сомнения в запуске "трубы" в запланированные сроки – до 2020 года.

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При этом глава российского "Газпрома" Алексей Миллер прогнозировал, что на постройку участка трубопровода через датские воды потребуется порядка пяти недель после получения разрешения властей страны.

США и Украина выступают против строительства газопровода, так как он расширяет влияние Кремля в Европе. Также президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Россия сможет "выкрутить руки" Украине в случае ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2".

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Дания разрешение Северный поток 2

Источник: ТАСС

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