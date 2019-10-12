Сезонные деньги: сколько можно заработать на сборе ягод в Украине

Чтобы устроится на уборку урожая, не нужны ни резюме, ни опыт работы

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Специалисты по подбору кадров говорят, что спрос на сезонных рабочих в Украине – немалый. Новости "Сегодня" решили узнать, как можно подзаработать на сборе урожая. Корреспонденты отправились на поле возле села Фасовая Киевской области.

Здесь съемочная знакомится с Татьяной из Ровенской области, которая старательно, ягодка за ягодкой, собирает малину. Женщина поцарапала руки, но жалуется только на туманы и дожди – мол, мешают работать. Рассказывает, что ягоды с детства собирала в лесу, а здесь, на органической ферме, устанавливает рекорды: за день может собрать и 60 килограммов малины. По ее словам за день с такими объемами можно заработать около 500 гривен.

Вместе с девушками начинаем собирать урожай и мы. Выбирать свежую и созревшую ягоду надо тщательно. Работа – не из легких. Но сколько соберешь, столько и заработаешь.

За 1 кг малины на этой ферме работникам платят 12 гривен. Приезжих селят в комнаты по четыре или восемь человек, кормят. За одним столом здесь – рабочие из Полтавы и Хмельницкого, из Кропивницкого и Ровенской области. Кухарка Нина кормит супом с фрикадельками.

"Самое главное, что здесь тепло, можно искупаться, еда есть, все отлично. Здесь заработок хороший", – говорит один из рабочих.

Приехать "на малину" можно минимум на две недели. Но если жилье не нужно, принимают и на день. Рабочих оценивают не по диплому, а по трудолюбию.

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Специалисты по подбору кадров говорят, что на сезонные вакансии чаще всего ищут работников теплиц, сборщиков урожая, работников по уходу за хозяйством, садоводов и озеленителей. Работодателям приходится бороться за рабочие руки с предпринимателями из соседних стран, прежде всего – из Польши.

Примерный заработок на урожае такой:

работа в теплицах – от 10 тыс. грн./мес.;

сбор урожая – от 300 грн./день;

уход за территорией – 250-500 грн./сутки;

садоводство и озеленение – от 10 тыс. грн/мес.

"Часть работодателей агропромышленного комплекса, в частности, предлагает конкурентоспособные деньги, трансфер на работу и с работы, достойные условия. Но это не касается 100% рынка. Я думаю, со временем ситуация будет меняться к лучшему", – говорит руководитель экспертно-аналитического центра кадрового портала Юлия Дрожжина.

После сезона сбора ягод рабочие пытаются трудоустроится в теплицах. Сборщики малины убеждают: такую подработку на плодородной украинской земле можно найти в каждой области. Те из рабочих, с которыми пообщались "Сегодня", за границу пока отправляться не планируют.

Напомним, ранее новости "Сегодня" также называли ТОП-3 профессий для дополнительного заработка в Украине.

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