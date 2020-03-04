Шмыгаль показал доходы: опубликована декларация кандидата в премьеры

Вице-премьер-министр по развитию громад и территорий Украины Денис Шмыгаль, кандидатура которого будет предложена на должность премьер-министра, обнародовал декларацию о доходах за 2019 год. Электронная декларация размещена на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Деньги

В декларации указано, что за 2019 год Шмыгаль получил 3,39 млн гривен дохода. Из этой суммы зарплата с основных мест работы Шмыгаля (два юридических лица) составила 2,12 млн гривен, с места работы по совместительству (еще одно юрлицо) – 1,27 млн гривен. При этом совместные с женой наличные сбережения Шмыгаля составляют 235 тыс. долларов. Банковские счета в документе не значатся.

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Недвижимость

Шмыгаль указал в декларации, что его жена владеет домом (215,9 кв. м) во Львове, а также тремя земельными участками во Львовской области. Еще один земельный участок находится в ее собственности частично. Сам Шмыгаль является собственником гаража (15,9 кв. м) во Львове и еще одного земельного участка в области.

Авто и другое имущество

В собственности супруги Шмыгаля указан автомобиль Land Rover Discovery Sport 2016 года выпуска. Других автомобилей и имущества в собственности и пользовании семьи нет.

Напомним, кампания декларирования доходов, полученных в 2019 году, стартовала в Украине с 1 января 2020 года. Крайний срок подачи деклараций – 30 апреля. При этом еще в начале 2019 года налоговая запустила онлайн-сервис по автоматическому заполнению деклараций. Он частично автоматически заполняет декларации об имущественном состоянии и доходах на основе данных плательщика налогов, информации о его доходах из Госреестра физлиц и ведомостей об объектах движимого и недвижимого имущества.

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