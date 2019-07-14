"Сингапурское чудо" уже в прошлом: экономика страны резко затормозила

Итоги второго квартала 2019 года оказались значительно ниже прогнозов

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Рост экономики Сингапура во втором квартале 2019 года составил 0,1%, что стало самым низким показателем за последние 10 лет. Об этом говорится в докладе сингапурского министерства торговли и промышленности.

По данным ведомства, сдерживающим фактором оказалась промышленная сфера, которая в указанный период выросла только на 3,8%. Кроме того, низкие показатели зафиксированы в строительной области — рост 2,2%, а также сфера услуг — увеличение на 1,2%.

Опубликованные цифры оказались значительно ниже прогнозов, составленных ранее агентством Bloomberg, которое предсказывало рост в пределах 1,1%. По оценкам экспертов, в нынешнем году рост ВВП Сингапура окажется самым низким среди всех государств Юго-Восточной Азии и не превысит 1,9%. В прошлом году этот показатель был зафиксирован на отметке 3,1%.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали о том, как Сингапур совершил "экономическое чудо" и добился серьезного роста инвестиций и ВВП.

Напомним, также Украина получила одобрение на экспорт курятины, яиц и яичных продуктов в Сингапур. Одобрения выданы восьми украинским предприятиям.

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