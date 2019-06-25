Сколько муки Украина продала за границу: ТОП стран-покупателей

Итоги подвела Ассоциация производителей сферы пищевой промышленности

Фото: Сергей Ревера, Сегодня

Экспорт муки из Украины по итогам января-апреля 2019 года уменьшился на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 116,2 тыс. тонн. Об этом говорится в отчете Ассоциации производителей сферы пищевой промышленности (UFEB).

При этом только в апреле Украина экспортировала 31,6 тыс. тонн муки, что на 26,4% больше аналогичного месяца 2018-го. Пшеничной и пшенично-ржаной муки было отгружено 31,5 тыс. тонн, а муки из зерна других видов – 136,8 тонн.

Ассоциация также назвала крупнейших импортеров украинской пшеничной муки за четыре месяца:

ОАЭ с долей 16,2% в общей структуре экспорта;

Китай – 14,9%;

Сингапур – 14,2%;

Молдова – 9,8%.

Ранее новости "Сегодня" писали, что за первые три месяца 2019 года экспорт украинской пшеничной муки уменьшился на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 84,2 тыс. тонн.

Также сообщалось, что в Виннице студенты-аграрии создали необычную мельницу, которая благодаря вибрации может превратить любое зерно в муку высокого качества. Изобретатели представили разработку на международном конкурсе в Копенгагене (Дания) и одержали на нем победу. Подробнее смотрите в сюжете:

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