Сколько муки Украина продала за границу: ТОП стран-покупателей
Итоги подвела Ассоциация производителей сферы пищевой промышленности
Экспорт муки из Украины по итогам января-апреля 2019 года уменьшился на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 116,2 тыс. тонн. Об этом говорится в отчете Ассоциации производителей сферы пищевой промышленности (UFEB).
При этом только в апреле Украина экспортировала 31,6 тыс. тонн муки, что на 26,4% больше аналогичного месяца 2018-го. Пшеничной и пшенично-ржаной муки было отгружено 31,5 тыс. тонн, а муки из зерна других видов – 136,8 тонн.
Ассоциация также назвала крупнейших импортеров украинской пшеничной муки за четыре месяца:
- ОАЭ с долей 16,2% в общей структуре экспорта;
- Китай – 14,9%;
- Сингапур – 14,2%;
- Молдова – 9,8%.
Ранее новости "Сегодня" писали, что за первые три месяца 2019 года экспорт украинской пшеничной муки уменьшился на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 84,2 тыс. тонн.
Также сообщалось, что в Виннице студенты-аграрии создали необычную мельницу, которая благодаря вибрации может превратить любое зерно в муку высокого качества. Изобретатели представили разработку на международном конкурсе в Копенгагене (Дания) и одержали на нем победу. Подробнее смотрите в сюжете:
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