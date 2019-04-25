Сколько прибыли будут отчислять госпредприятия в бюджет: появились подробности

Минфин сообщил детали нового решения Кабмина

Фото: "Укроборонпром".

Предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины будут отчислять 30% своей чистой прибыли в государственный бюджет.

Соответствующее решение принял Кабинет министров, информирует 25 апреля пресс-служба Министерства финансов.

"Правительство применило дифференцированный подход и установил норматив для субъектов хозяйствования, которые задействованы в реализации важных, общественно значимых проектов, в частности, в оборонной отрасли (предприятия "Укроборонпрома", ГП "Антонов" и т. д.), на минимально возможном уровне в 30%", – сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что предприятия с чистой прибылью менее 50 млн грн будут платить в госбюджет отчисления в размере 50%, а остальные – 90%.

Ранее сообщалось, что правительство приняло решение об увеличении норматива отчисления государственными предприятиями части чистой прибыли в госбюджет с 75% до 90%. При этом Кабмин отменил льготы по данным выплатам для некоторых субъектов, в частности, для аэропорта "Борисполь" и Администрации морских портов Украины.

Напомним, план поступлений общего фонда государственного бюджета Украины в январе-марте 2019 года не выполнен на 35 млрд грн, или на 10,8%. При этом поступления от приватизации государственного имущества составляли только 184 млн грн, что на 6 млрд грн (на 97%) меньше плана, и свидетельствуют о некачественном планировании, сообщали в Счетной палате Украины.

В государственном бюджете на 2019 год прописаны 17,1 млрд гривен от доходов от приватизации госпредприятий в Украине. Министр финансов Оксана Маркарова уверена, что эти планы выполнить вполне реально:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Сколько прибыли будут отчислять госпредприятия в бюджет: появились подробности". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"