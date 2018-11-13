Сколько Украина должна МВФ и как будем отдавать: график выплат

В декабре украинские власти ожидают еще один транш МВФ, который поможет стабилизировать курс гривни, рассчитаться с прежними долгами Фонду и привлечь зарубежных инвесторов. По оценке специалистов Нацбанка, это может быть 1,5—1,9 млрд долларов, которые пополнят резервы. Пока Украина должна МВФ 11,3 млрд долларов, которые надо отдать до 2033 года. А всего, начиная с 1994-го, Фонд одолжил нам почти $30 млрд.

25 лет в долгах

По данным МВФ, первый кредит размером 346,3 млн долларов Украина взяла 25 лет назад, в 1994 году. Затем одалживали ежегодно от 264 млн долларов до 1 млрд долларов в год, набрав к 2002 году 4,2 млрд долларов. Семь последующих лет только отдавали долги, вернув 1,7 млрд долларов плюс 300 млн долларов процентов. А вот за кризисные 2008—2010 гг. ухитрились взять 11,85 млрд долларов, вернув менее 380 млн долларов. Затем снова три года расплачивались, отдав 8,2 млрд долларов, в том числе 310 млн долларов в виде процентов. Новое крупное заимствование пришлось на 2014—2018 годы, когда власти заняли 12,7 млрд долларов, вернув более 7 млрд долларов, в том числе более 800 млн долларов процентов. Итого одолжено 29,7 млрд долларов, возвращено 19,5 млрд долларов, выплачено МВФ в виде процентов почти 3,1 млрд долларов. По оценкам экономистов, более 80% взятого в долг находилось и находится в резервах Нацбанка, не допуская девальвации гривни (чем больше запасы валюты, тем стабильнее курс) и порядка 5 млрд грн было с согласия кредитора в разные годы использовано для "затыкания дыр" в бюджете, то есть проедено.

Мнение экспертов

Как видно из инфографики, если бы все взятое взаймы у МВФ пустить на развитие экономики, то 30 млрд долларов хватило бы, например, на строительство 10 тыс. км новых дорог, либо на соцжилье для 40 тыс. семей, либо на обеспечение всех городов страны современными троллейбусами. Президент Украналитцентра Александр Охрименко называет такое возможное использование средств эффективным:

"Одна гривня, вложенная в строительство дорог, дает рост ВВП на 4 гривни за счет роста промышленности: это производство металла, асфальта, создание рабочих мест. Но по условиям получения займа мы не могли их тратить и лишь платили проценты. Часть денег все же была истрачена правительством в кризисных 2008—2009 годах для расчетов за газ, выплату пенсий и зарплат и действительно помогла стабилизировать гривню, которая тогда стоила 5 грн/долл, на уровне 8 грн".

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает иначе:

"Деньги МВФ позволили получить миллиардные займы от Мирового банка, макрофинансовую помощь от США и ЕС, не дали гривне в 2014—2015 годах, когда она упала ниже 30 грн/долл, девальвировать еще больше. Конечно, власти рассчитывали, что сотрудничество с МВФ даст значительные зарубежные инвестиции, которые ускорят развитие экономики и позволят вернуть долги, но этого не произошло, в том числе и из-за того, что 5 лет нет мира на востоке страны. Сейчас Украина по факту перекредитовывается у МВФ: берет новые займы, чтобы оплатить старые долги. Положительный факт от сотрудничества с МВФ — политический: у нас стало меньше коррупции. Например, под давлением США через МВФ приняты важные законы, появились электронные декларации депутатов и чиновников".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Транша от МВФ в этом году можем не дождаться: что будет с гривней

C 2019-го платим больше

По графику выплат долга, из 11,5 млрд долларов, которые надо вернуть МВФ, в декабре этого года Украина должна отдать 596 млн долларов. По словам Охрименко, это немного и не вызовет затруднений. А вот в ближайшие 6 лет, вплоть до 2024 года, придется затянуть пояса. Самый большой объем выплат падает на 2019 год — почти 1,9 млрд долларов, затем еще 5 лет, вплоть до 2024-го, надо будет выделять из доходов госбюджета от 1,3 до 1,55 млрд долларов ежегодно, или 4—5% доходов бюджета. Охрименко уточнил, что для этого экономика должна расти на 4—5% в год, иначе властям придется брать новые займы у МВФ, дабы рассчитаться по старым долгам.

Как сообщалось ранее, совсем недавно МВФ и Украина достигли договоренностей по новой программе формата stand-by в размере 3,9 млрд долларов. Заявление МВФ о новой программе последовало в течение часа после решения Кабмина повысить цены на газ в Украине на 23,5% с 1 ноября.

Программа продолжительностью 14 месяцев заменит утвержденную в марте 2015 года программу расширенного финансирования, который истекает в марте 2019 года. Соглашение о 3,9 млрд долларов кредита утвердят после принятия госбюджета Украины на 2019 год.

Ранее в Нацбанке назвали сумму денег, которую ожидают получить от Международного валютного фонда до конца 2018 года.