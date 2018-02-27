Половина денег – на еду: сколько зарабатывают и на что тратят украинцы
Разрыв между бедными и богатыми растет, а в структуре совокупных расходов произошли заметные изменения
Госстат оценил расходы и ресурсы домохозяйств Украины за 9 месяцев 2017 года.
Среднемесячные общие доходы одного домохозяйства составили 7681 грн. При этом в городе было 7749 грн, а в селе – 7542 грн. В среднем на одного человека общие доходы составили 3640 грн в месяц (в городе – 3725 грн, в селе – 3476 грн).
Получается, что уровень среднемесячных доходов человека в 2,3 раза превысил законодательно установленного на этот период прожиточный минимум (1588 грн). Доходы в годовом исчислении росли более высокими темпами, чем индекс потребительских цен: соответственно 131% против 114,6%.
Распределение населения по величине общего дохода, %
|
|
Выше фактического прожиточного минимума
|
Ниже фактического прожиточного минимума
|
Ниже законодательно установленного минимума
|
9 месяцев 2016
|
46,4
|
48,8
|
4,8
|
9 месяцев 2017
|
61,8
|
34,9
|
3,3
Статистические показатели бедности улучшились. Так, доля населения с средними доходами ниже законодательно установленного прожиточного минимума в среднем за месяц уменьшилась по сравнению с январем-сентябрем 2016 г. на 1,5 п.п. Одновременно уменьшилась в 1,4 раза доля населения со средними доходами ниже размера фактического прожиточного минимума.
Распределение населения по уровню общего месячного дохода, %
|
|
январь-сентябрь
|
2016
|
2107
|
до 1920 грн
|
23
|
8,7
|
1920,1–2280
|
16,2
|
8,7
|
2280,1–2640
|
16,2
|
12,1
|
2640,1–3000
|
12,4
|
11,4
|
3000,1–3360
|
9,6
|
11,5
|
3360,1–3720
|
7,1
|
10,9
|
3720,1–4080
|
15,5
|
7,5
|
4080,1–4440
|
…
|
6,8
|
4440,1–4800
|
…
|
5,6
|
4800,1–5160
|
…
|
4,2
|
свыше 5160
|
…
|
12,6
Увеличился разрыв между бедными и богатыми – отношение общих доходов наиболее обеспеченных 10% населения к доходу наименее обеспеченных 10% увеличилось и составило по Украине в целом – 5,3 раза (год назад было 5). При этом доля общего дохода населения, приходящаяся на 10% "богатых" выросла за год на 3,7%, а то, что доставалось "бедным", уменьшилось на 4,5%.
Распределение населения по уровню общего месячного дохода, %
|
|
январь-сентябрь
|
2016
|
2107
|
10% населения, имеющие наименьшие доходы
|
4,4
|
4,2
|
10%, имеющие наивысшие доходы
|
21,5
|
22,3
Среднемесячные совокупные ресурсы одного домохозяйства составили 7840 грн (городского – 7901 грн, сельского – 7716 грн) и выросли в годовом исчислении в целом по Украине на 30%, в городах – на 31%, а в сельской местности – на 28%. Ресурсы одного человека в среднем составляли соответственно 3716 грн, 3798 грн и 3556 грн.
Доля доходов от занятости увеличилась на 5 п.п. и составила 57%. Рост зарплат привел к тому, что доля оплаты труда увеличилась на 6 п.п., а доля доходов от предпринимательской деятельности и самозанятости уменьшилась на 0,9 п.п. При этом четверть ресурсов все равно составили пенсии, стипендии и социальные пособия, хотя их доля и уменьшилась на 3 п.п.
Значительно отличались структуры формирования ресурсов городских и сельских домохозяйств. Так, доходы от занятости городских домохозяйств составляли 64% совокупных ресурсов (увеличение на 4 п.п.), пятую часть – пенсии, стипендии и социальные пособия, предоставляемые наличными (уменьшились на 3 п.п.). В структуре ресурсов сельских домохозяйств доля доходов от занятости выросла на 6 п.п., до 43%, что заметно меньше, чем в городе. Традиционно весомыми для этой группы домохозяйств являются доходы от личного подсобного хозяйства – 18% (на 1,4 п.п. меньше, чем в январе-сентябре 2016). Доля пенсий, стипендий и социальных пособий уменьшилась на 4 п.п., до 21%.
Структура совокупных месячных доходов домохозяйств в целом по стране, %
|
|
январь-сентябрь
|
2016
|
2017
|
Денежные доходы
|
86,8
|
87,5
|
оплата труда
|
46,6
|
52,5
|
доходы от предпринимательства, самозанятости
|
5,3
|
4,4
|
доходы от продажи с\х продукции
|
3,1
|
3,1
|
пенсии, стипендии, субсидии
|
23,7
|
20,1
|
денежная помощь о родственников и других лиц
|
5,5
|
4,7
|
иные денежные доходы
|
2,6
|
2,7
|
Продукция личного подсобного хозяйства, самозаготовки
|
4,8
|
4
|
Льготы и субсидии ЖКХ
|
3,6
|
4,4
|
Льготы безналичные на оплату путевок, транспорта и др.
|
0,4
|
0,5
|
Помощь, полученная продовольственными товарами
|
1,8
|
1,6
|
Иные поступления
|
2,6
|
2
В структуре ресурсов группы бедных домохозяйств 33-38% ресурсов формировались за счет пенсий, стипендий и социальных пособий, 8-9% – доходов от личного подсобного хозяйства и от самозаготовок. Эти доли были в 1,3-4 раза больше, чем среди наиболее обеспеченных 10% домохозяйств.
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Доли льгот и субсидий в ресурсах групп домохозяйств с низкими доходами составили 4-7%, а наиболее обеспеченных – 2%. Однако примечательно, что суммы этих льгот и субсидий, полученных одним домохозяйством в группе с низкими доходами, были меньше, чем в группе обеспеченных домохозяйств – 124-207 грн и 286 грн соответственно.
Структура совокупных месячных расходов домохозяйств, %
|
|
январь-сентябрь
|
2016
|
2017
|
Потребительские расходы
|
93
|
93
|
продукты питания
|
51,2
|
48,4
|
алкогольные напитки
|
1,2
|
1,1
|
табачные изделия
|
1,8
|
1,9
|
одежда и обувь
|
5,3
|
5,2
|
жилье, вода, электроэнергия, газ
|
14,1
|
16,7
|
предметы домашнего обихода, бытовая техника
|
1,7
|
1,9
|
охрана здоровья
|
4,3
|
4
|
транспорт
|
3,7
|
3,6
|
связь
|
2,3
|
2,4
|
отдых и культура
|
1,4
|
1,6
|
образование
|
1,1
|
1,1
|
рестораны и гостиницы
|
2,3
|
2,5
|
Распределение потребительских расходов
|
|
|
продовольственные товары
|
54,2
|
51,4
|
непродовольственные товары
|
23,5
|
25,5
|
услуги
|
15,3
|
16,1
|
Непотребительские расходы (помощь родственникам и другим лица, сбережения, строительство жилья и др.)
|
7
|
7
Среднемесячные расходы одного домохозяйства стали на 24% больше, чем год назад, и составили составили 6903 грн. Городское домохозяйство тратило в среднем за месяц 7127 грн, сельское – 6442 грн. В среднем на одного человека расходы составили 3272 грн в месяц (на 24% больше в годовом исчислении), в городе – 3427 грн (на 25%), в селе – 2969 грн (на 20%).
Среди расходов домохозяйств, как и год назад, 93% составляли потребительские. Но в структуре совокупных расходов произошли заметные изменения.
Украинцы тратили на питание половину всех расходов (на 3 п.п. меньше). На покупку непродовольственных товаров и оплату они направляли 40% всех расходов, что на 3 п.п. больше, чем год назад. В основном эти изменения обусловлены ростом доли расходов домохозяйств на содержание жилья (включая текущий ремонт), воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива, которая составляла 17% против 14% в январе-сентябре 2016.
Стоимость питания одного человека составляла в среднем 54 грн в сутки против 46 грн год назад.
Произошли некоторые изменения в структуре питания: увеличилось потребление фруктов, ягод, орехов, винограда – на 6%, сахара – на 4%, хлеба и хлебных продуктов, мяса, мясопродуктов и сала – на 2%. Сократилось потребление овощей и бахчевых – на 8%, молока и молокопродуктов – на 2%. К слову, украинцы все еще едят слишком мало рыбы.
В селах традиционно направляли на питание больше расходов, чем в городе (53% против 49%). При этом сельские жители потребляли больше: картофеля – в 1,6 раза, хлеба и хлебных продуктов, сахара – в 1,2 раза, овощей и бахчевых, масла и других растительных жиров – на 7%.
Сохраняется существенное различие в питании между группами домохозяйств с низкими доходами и высокими. Последние направляли на питание в 1,4-1,6 раза меньшую долю совокупных расходов (39%), а стоимость (82 грн) суточного рациона у них была выше в 2-2,4 раза.
Непродовольственные расходы городских домохозяйств в 1,3 раза превышали аналогичные расходы сельских, в частности, на отдых и культуру, образование, связь, оплату жилья (включая текущий ремонт), воды, электроэнергии, газа, других видов топлива и транспорт – в 1,2-3,6 раза больше.
На покупку непродовольственных товаров и получение услуг группы домохозяйств с низкими доходами направляли 32-37% совокупных расходов, а обеспеченные – 44%. Среднемесячные потребительские расходы последних по основным направлениям использования, не связанными с питания, были выше в 2-9 раза, чем у домохозяйств с низкими доходами.
В структуре расходов домохозяйств оплата жилья, коммунальных продуктов и услуг составила 15% или 1033 грн в месяц (в январе-сентябре 2016 – 13% или 711 грн). Городское домохозяйство на эти цели тратило 1153 грн (16%), сельское – 785 грн (12%). Расходы в городе на эти цели выросли за год в 1,5 раза, в селе - в 1,4 раза.
Как сообщалось, специалисты по рынку труда обещают, что в 2018 году зарплаты продолжат расти, но разрыв между теми, кому платят много, а кому мало, станет еще больше.
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