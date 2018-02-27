Половина денег – на еду: сколько зарабатывают и на что тратят украинцы

Разрыв между бедными и богатыми растет, а в структуре совокупных расходов произошли заметные изменения

Госстат оценил расходы и ресурсы домохозяйств Украины за 9 месяцев 2017 года.

Среднемесячные общие доходы одного домохозяйства составили 7681 грн. При этом в городе было 7749 грн, а в селе – 7542 грн. В среднем на одного человека общие доходы составили 3640 грн в месяц (в городе – 3725 грн, в селе – 3476 грн).

Получается, что уровень среднемесячных доходов человека в 2,3 раза превысил законодательно установленного на этот период прожиточный минимум (1588 грн). Доходы в годовом исчислении росли более высокими темпами, чем индекс потребительских цен: соответственно 131% против 114,6%.

Распределение населения по величине общего дохода, %

Выше фактического прожиточного минимума Ниже фактического прожиточного минимума Ниже законодательно установленного минимума 9 месяцев 2016 46,4 48,8 4,8 9 месяцев 2017 61,8 34,9 3,3

Статистические показатели бедности улучшились. Так, доля населения с средними доходами ниже законодательно установленного прожиточного минимума в среднем за месяц уменьшилась по сравнению с январем-сентябрем 2016 г. на 1,5 п.п. Одновременно уменьшилась в 1,4 раза доля населения со средними доходами ниже размера фактического прожиточного минимума.

Распределение населения по уровню общего месячного дохода, %

январь-сентябрь 2016 2107 до 1920 грн 23 8,7 1920,1–2280 16,2 8,7 2280,1–2640 16,2 12,1 2640,1–3000 12,4 11,4 3000,1–3360 9,6 11,5 3360,1–3720 7,1 10,9 3720,1–4080 15,5 7,5 4080,1–4440 … 6,8 4440,1–4800 … 5,6 4800,1–5160 … 4,2 свыше 5160 … 12,6

Увеличился разрыв между бедными и богатыми – отношение общих доходов наиболее обеспеченных 10% населения к доходу наименее обеспеченных 10% увеличилось и составило по Украине в целом – 5,3 раза (год назад было 5). При этом доля общего дохода населения, приходящаяся на 10% "богатых" выросла за год на 3,7%, а то, что доставалось "бедным", уменьшилось на 4,5%.

Распределение населения по уровню общего месячного дохода, %

январь-сентябрь 2016 2107 10% населения, имеющие наименьшие доходы 4,4 4,2 10%, имеющие наивысшие доходы 21,5 22,3

Среднемесячные совокупные ресурсы одного домохозяйства составили 7840 грн (городского – 7901 грн, сельского – 7716 грн) и выросли в годовом исчислении в целом по Украине на 30%, в городах – на 31%, а в сельской местности – на 28%. Ресурсы одного человека в среднем составляли соответственно 3716 грн, 3798 грн и 3556 грн.

Доля доходов от занятости увеличилась на 5 п.п. и составила 57%. Рост зарплат привел к тому, что доля оплаты труда увеличилась на 6 п.п., а доля доходов от предпринимательской деятельности и самозанятости уменьшилась на 0,9 п.п. При этом четверть ресурсов все равно составили пенсии, стипендии и социальные пособия, хотя их доля и уменьшилась на 3 п.п.







Значительно отличались структуры формирования ресурсов городских и сельских домохозяйств. Так, доходы от занятости городских домохозяйств составляли 64% совокупных ресурсов (увеличение на 4 п.п.), пятую часть – пенсии, стипендии и социальные пособия, предоставляемые наличными (уменьшились на 3 п.п.). В структуре ресурсов сельских домохозяйств доля доходов от занятости выросла на 6 п.п., до 43%, что заметно меньше, чем в городе. Традиционно весомыми для этой группы домохозяйств являются доходы от личного подсобного хозяйства – 18% (на 1,4 п.п. меньше, чем в январе-сентябре 2016). Доля пенсий, стипендий и социальных пособий уменьшилась на 4 п.п., до 21%.

Структура совокупных месячных доходов домохозяйств в целом по стране, %

январь-сентябрь 2016 2017 Денежные доходы 86,8 87,5 оплата труда 46,6 52,5 доходы от предпринимательства, самозанятости 5,3 4,4 доходы от продажи с\х продукции 3,1 3,1 пенсии, стипендии, субсидии 23,7 20,1 денежная помощь о родственников и других лиц 5,5 4,7 иные денежные доходы 2,6 2,7 Продукция личного подсобного хозяйства, самозаготовки 4,8 4 Льготы и субсидии ЖКХ 3,6 4,4 Льготы безналичные на оплату путевок, транспорта и др. 0,4 0,5 Помощь, полученная продовольственными товарами 1,8 1,6 Иные поступления 2,6 2

В структуре ресурсов группы бедных домохозяйств 33-38% ресурсов формировались за счет пенсий, стипендий и социальных пособий, 8-9% – доходов от личного подсобного хозяйства и от самозаготовок. Эти доли были в 1,3-4 раза больше, чем среди наиболее обеспеченных 10% домохозяйств.

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Доли льгот и субсидий в ресурсах групп домохозяйств с низкими доходами составили 4-7%, а наиболее обеспеченных – 2%. Однако примечательно, что суммы этих льгот и субсидий, полученных одним домохозяйством в группе с низкими доходами, были меньше, чем в группе обеспеченных домохозяйств – 124-207 грн и 286 грн соответственно.

Структура совокупных месячных расходов домохозяйств, %

январь-сентябрь 2016 2017 Потребительские расходы 93 93 продукты питания 51,2 48,4 алкогольные напитки 1,2 1,1 табачные изделия 1,8 1,9 одежда и обувь 5,3 5,2 жилье, вода, электроэнергия, газ 14,1 16,7 предметы домашнего обихода, бытовая техника 1,7 1,9 охрана здоровья 4,3 4 транспорт 3,7 3,6 связь 2,3 2,4 отдых и культура 1,4 1,6 образование 1,1 1,1 рестораны и гостиницы 2,3 2,5 Распределение потребительских расходов продовольственные товары 54,2 51,4 непродовольственные товары 23,5 25,5 услуги 15,3 16,1 Непотребительские расходы (помощь родственникам и другим лица, сбережения, строительство жилья и др.) 7 7

Среднемесячные расходы одного домохозяйства стали на 24% больше, чем год назад, и составили составили 6903 грн. Городское домохозяйство тратило в среднем за месяц 7127 грн, сельское – 6442 грн. В среднем на одного человека расходы составили 3272 грн в месяц (на 24% больше в годовом исчислении), в городе – 3427 грн (на 25%), в селе – 2969 грн (на 20%).

Среди расходов домохозяйств, как и год назад, 93% составляли потребительские. Но в структуре совокупных расходов произошли заметные изменения.

Украинцы тратили на питание половину всех расходов (на 3 п.п. меньше). На покупку непродовольственных товаров и оплату они направляли 40% всех расходов, что на 3 п.п. больше, чем год назад. В основном эти изменения обусловлены ростом доли расходов домохозяйств на содержание жилья (включая текущий ремонт), воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива, которая составляла 17% против 14% в январе-сентябре 2016.

Стоимость питания одного человека составляла в среднем 54 грн в сутки против 46 грн год назад.

Произошли некоторые изменения в структуре питания: увеличилось потребление фруктов, ягод, орехов, винограда – на 6%, сахара – на 4%, хлеба и хлебных продуктов, мяса, мясопродуктов и сала – на 2%. Сократилось потребление овощей и бахчевых – на 8%, молока и молокопродуктов – на 2%. К слову, украинцы все еще едят слишком мало рыбы.

В селах традиционно направляли на питание больше расходов, чем в городе (53% против 49%). При этом сельские жители потребляли больше: картофеля – в 1,6 раза, хлеба и хлебных продуктов, сахара – в 1,2 раза, овощей и бахчевых, масла и других растительных жиров – на 7%.

Сохраняется существенное различие в питании между группами домохозяйств с низкими доходами и высокими. Последние направляли на питание в 1,4-1,6 раза меньшую долю совокупных расходов (39%), а стоимость (82 грн) суточного рациона у них была выше в 2-2,4 раза.

Непродовольственные расходы городских домохозяйств в 1,3 раза превышали аналогичные расходы сельских, в частности, на отдых и культуру, образование, связь, оплату жилья (включая текущий ремонт), воды, электроэнергии, газа, других видов топлива и транспорт – в 1,2-3,6 раза больше.

На покупку непродовольственных товаров и получение услуг группы домохозяйств с низкими доходами направляли 32-37% совокупных расходов, а обеспеченные – 44%. Среднемесячные потребительские расходы последних по основным направлениям использования, не связанными с питания, были выше в 2-9 раза, чем у домохозяйств с низкими доходами.

В структуре расходов домохозяйств оплата жилья, коммунальных продуктов и услуг составила 15% или 1033 грн в месяц (в январе-сентябре 2016 – 13% или 711 грн). Городское домохозяйство на эти цели тратило 1153 грн (16%), сельское – 785 грн (12%). Расходы в городе на эти цели выросли за год в 1,5 раза, в селе - в 1,4 раза.

Как сообщалось, специалисты по рынку труда обещают, что в 2018 году зарплаты продолжат расти, но разрыв между теми, кому платят много, а кому мало, станет еще больше.