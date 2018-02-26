Сколько зарабатывают украинцы и за счет чего вырастут их зарплаты до конца года

Количество получающих меньше минимума уменьшилось за 2017 год впятеро, а тех, кому платят свыше 10 тысяч грн, стало вдвое больше

Число украинцев, получающих зарплату меньше минимальной, за прошлый год снизилось почти в пять раз и составляет менее 500 тыс. человек. Госслужба статистики поясняет, что это — наемные работники, которые трудятся неполный рабочий день, но более 4-х часов, так как с 1 января 2017 г. платить менее 3200 грн за 8-часовой рабочий день запрещено. В то же время почти вдвое стало больше тех, кому платят свыше 10 тыс. грн в месяц — таких работников теперь каждый четвертый.

Эксперты рынка труда говорят, что на самом деле картина не такая радужная, так как статистика учитывает чуть более половины работающих и не видит частных предпринимателей, заработки которых в глубинке не намного выше минимальных по стране.

Кому платят

Как видно из инфографики, по сравнению с 2016 годом, в 2017 году резко уменьшилось число тех, кто получал менее 3000 грн. Причина — повышение Кабмином минимальной зарплаты вдвое, с 1600 до 3200 грн. Также стало меньше тех, кто получает до 4000 грн, зарабатывающих 4—5 тыс. грн осталось примерно столько же, а вот количество высокооплачиваемых (до 10 тыс. грн/мес. и более) рвануло вверх.

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Особенно поражает рост заработков свыше 10 тыс. грн: если на декабрь 2016 г. таких было менее миллиона работников, то на декабрь 2017 г. — уже более 1,7 млн. При этом 780 тысяч человек зарабатывают 15 тыс. грн и более. Самый высокий процент людей с заработками более 10 тыс. грн/мес. в фармацевтической отрасли — 57%, у чиновников — 47,8% и у шахтеров — 47%, самый низкий — у поставщиков комуслуг — всего 9%. По регионам больше всего высокооплачиваемых в Киеве — 39,4% и на Донбассе — 28,8%, меньше всего таких в Кировоградской и Черниговской областях — до 15%.

Эксперты

Президент Украналитцентра Александр Охрименко отметил, что данные Госстата охватывают менее 7,4 млн чел., а трудоспособных у нас 15,9 млн.

"Не учтен миллион частных предпринимателей, структуры, где работает менее 10 человек, порядка двух миллионов заробитчан — это еще треть людей, доходы которых не нашли отражения в статистике, остальные — студенты, домохозяйки и зарегистрированные безработные, — говорит Охрименко. — В большинстве регионов до 50% сотрудников имеют заработки 3200—5000 гривен. И это без вычета налогов, на руки они получают на 19,5% меньше".

Также эксперт уточнил, что за год стало на 4,5% больше людей, у которых заработки чуть выше минимальных (до 4000 грн) и на 11% стало больше высокооплачиваемых, то есть разница в зарплатах между бедными и богатыми увеличилась.

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А вот экономист Иван Никитченко уверен, что данные Госстатистики точно отражают реальную картину.

"Все крупные компании, иностранные компании, где зарплаты выше рынка, платят их официально. Также учтены все госструктуры, где зарплаты часто ниже рынка, — говорит Никитченко. — Многие используют ЧП для оптимизации налогов, и доходы у таких людей очень большие. В целом зарплаты наемных работников в теневом секторе на уровне официальных, ведь если они будут существенно ниже, никто там не будет работать, а выше хозяева платить не заинтересованы".

"Поднимут минималку перед выборами"

Специалисты по рынку труда обещают, что в 2018 году зарплаты продолжат расти, но разрыв между теми, кому платят много, а кому мало, станет еще больше.

"Повышение в прошлом году минзарплат вдвое дало толчок к их росту во всех сферах, прежде всего в интервале 5—10 тысяч гривен. Больше платят, естественно, в Киеве и других городах-миллионниках, а вот в других облцентрах высокие заработки могут быть прежде всего в IT-сфере и у руководителей промпредприятий, — говорит HR-эксперт сайта rabota.ua Татьяна Пашкина. — Сейчас на рынке труда установилось равновесие между зарплатами ожидания и зарплатами предложения. Но многое зависит от курса евро и уровня предлагаемых зарплат для наших работников за границей. Увеличение того и другого вызовет новую волну выезда украинцев на заработки, дефицит квалифицированной рабочей силы и повышение зарплат для специалистов".

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Никитченко говорит, что рост зарплат продолжится, но намного меньшими темпами — реальный (минус инфляция) не превысит 10—15%. С ним согласен и Охрименко: