Сколько заработала Украина на малой приватизации: Кубив подсчитал доходы
По одному объекту собственности может проводиться несколько аукционов
С момента запуска в Украине малой приватизации поступления в бюджет от продажи небольших объектов государственного имущества составили 808 млн гривен. Об этом заявил первый вице-премьер – министр экономического развития Степан Кубив, передает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.
По словам Кубива, за это время состоялось 593 успешных электронных аукциона по продаже имущества, причем органы местного самоуправления и Фонд госимущества Украины пока что имеют примерно одинаковые количественные показатели.
Он добавил, что по состоянию на 18 февраля в реестре малой приватизации находится 1812 объектов.
"Общее количество объявленных аукционов по выставленным объектам – 2078 (по одному объекту может проводиться несколько аукционов), общая объявленная стоимость продажи по объектам составляет почти 2,25 млрд грн", – отметил Кубив.
Как сообщалось, 28 марта 2018 года Фонд государственного имущества утвердил список объектов малой приватизации. 10 мая на заседании Кабинета министров был принят пакет постановлений, направленных на запуск в Украине продажи объектов малой приватизации. В начале июля аккредитацию для проведения малой приватизации получили десять электронных площадок. 24 июля 2018 года на платформе Prozorro стартовала продажа объектов малой приватизации.
Ранее замминистра экономразвития Максим Нефьодов прогнозировал, что в Украине продадут 1300 объектов малой приватизации.
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