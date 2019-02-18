Сколько заработала Украина на малой приватизации: Кубив подсчитал доходы

По одному объекту собственности может проводиться несколько аукционов

Степан Кубив. Фото: facebook.com/skubiv.

Сколько заработала Украина на малой приватизации: Кубив подсчитал доходы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/45a/156/5c645a1563b87.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/45a/156/5c645a1563b87.jpg 2019-02-18T18:20:00+02:00 Экономика По одному объекту собственности может проводиться несколько аукционов

С момента запуска в Украине малой приватизации поступления в бюджет от продажи небольших объектов государственного имущества составили 808 млн гривен. Об этом заявил первый вице-премьер – министр экономического развития Степан Кубив, передает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

По словам Кубива, за это время состоялось 593 успешных электронных аукциона по продаже имущества, причем органы местного самоуправления и Фонд госимущества Украины пока что имеют примерно одинаковые количественные показатели.

Он добавил, что по состоянию на 18 февраля в реестре малой приватизации находится 1812 объектов.

"Общее количество объявленных аукционов по выставленным объектам – 2078 (по одному объекту может проводиться несколько аукционов), общая объявленная стоимость продажи по объектам составляет почти 2,25 млрд грн", – отметил Кубив.

Как сообщалось, 28 марта 2018 года Фонд государственного имущества утвердил список объектов малой приватизации. 10 мая на заседании Кабинета министров был принят пакет постановлений, направленных на запуск в Украине продажи объектов малой приватизации. В начале июля аккредитацию для проведения малой приватизации получили десять электронных площадок. 24 июля 2018 года на платформе Prozorro стартовала продажа объектов малой приватизации.

Ранее замминистра экономразвития Максим Нефьодов прогнозировал, что в Украине продадут 1300 объектов малой приватизации.

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