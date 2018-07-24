В Украине стартовала малая приватизация

В Украине 24 июля на платформе ProZorro стартовала продажа объектов малой приватизации, которые не являются стратегическими для украинской экономики. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

В министерстве рассказали, что в системе ProZorro.Продажи зарегистрировано уже 18 лотов – продаются гособъекты, которые отвечают критериям малой приватизации согласно принятому в Украине закону о приватизации.

"Этот исторический момент настал! В ProZorro.Продажи стартовала малая приватизация! В системе появился первый объект. Это двухэтажное здание недействующей стоматологической поликлиники в центре Житомира... Сразу после этого свои первые объекты малой приватизации в системе зарегистрировали Львов и Измаил. Всего в системе уже есть 18 лотов", – говорится в сообщении Минэкономразвития.

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Премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что эффективные продажи государственных активов являются большой помощью для малого и среднего бизнеса, а также дадут толчок для развития территорий и экономики.

"Наше правительство впервые начало этот процесс. Я заинтересован в том, чтобы все было открыто, прозрачно и конкурентно, и всей стране надо об этом сказать. Испокон веков было как: держали объекты, не стратегические для экономики, чтобы как-то когда-то что-то там прикупить или продать. Меняем это, ломаем старую систему и максимально все заводим в ProZorro. Любой предприниматель увидит, что продается, и купит себе нужное помещение, какой-то объект – без знакомства с руководством района или области", – объяснил премьер.

Как известно, приватизация объектов государственной собственности – одно из требований Международного валютного фонда для предоставления денежного транша. Согласно ранее опубликованным данным Министерства экономического развития и торговли, в 2016 г. в Украине из 3460 государственных предприятий 608 оказались убыточными, а 1666 – полностью не работают.

Напомним, госпредприятие "СЕТАМ" Министерства юстиции получит право продавать объекты малой приватизации.Такие изменения закреплены в меморандуме, которые подписали Минюст, Минэкономразвития, "СЕТАМ" и правительственно-общественная инициатива "Вместе против коррупции".

Первые продажи объектов малой приватизации на электронных площадках должны были состояться в конце июня или в начале июля 2018 года. Речь идет о продаже объектов государственной или коммунальной собственности, более 50% уставного капитала которых принадлежат государству. При этом стоимость активов не должна превышать 250 млн грн.