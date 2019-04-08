Сколько заработала Украина на малой приватизации: Кубив подвел итоги
По словам Кубива, с августа состоялось 748 успешных аукционов
Аукционы по малой приватизации, стартовавшие в августе 2018 года, принесли государству более 870 млн гривен.
Об этом заявил первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив в ходе пресс-конференции по результатам приватизации как элемента реформы государственной собственности в стране в 2016-2018 годах, сообщает правительственный портал.
"Малая приватизация в целом уже принесла государству более 870 млн гривен. Состоялось 748 успешных аукционов. Средний рост цены на объекты приватизации составил 69%", – сказал он.
По его словам, малая приватизация создает новые возможности для бизнеса.
"В 2015 году Фонд госимущества продал 109 объектов бывших так называемых групп А, Д и Ж приватизации на сумму чуть более 45 млн гривен. В то же время с августа 2018 года, когда мы запустили Прозорро.Продажи, то есть за 8 месяцев, Фонд госимущества смог продать 366 таких же не слишком привлекательных объектов на общую сумму 376 млн гривен", – заключил Кубив.
Напомним, в марте 2018 года Фонд государственного имущества утвердил список объектов малой приватизации. В мае того же года правительство приняло пакет постановлений, направленных на запуск в Украине продажи объектов малой приватизации. В начале июля аккредитацию для ее старта получили десять электронных площадок.
Ранее замглавы Минэкономразвития Максим Нефьодов прогнозировал, что в Украине продадут 1300 объектов малой приватизации.
Кроме того, в государственном бюджете на 2019 год прописаны 17,1 млрд гривен доходов от приватизации госпредприятий в Украине. Министр финансов Оксана Маркарова уверена, что эти планы выполнить вполне реально:
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