СМИ узнали дату "газовых" переговоров Шефчовича в Москве

По словам источников, замглавы Еврокомиссии намерен встретиться с Новаком

Марош Шефчович. Фото: REUTERS/Benoit Tessier.

Заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) и еврокомиссар по вопросам энергии Марош Шефчович намерен 13 июня посетить Москву для переговоров с министром энергетики РФ Александром Новаком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на европейский источник.

По словам собеседника, Шефчович планирует обсудить проблемы транзита газа в Евросоюз по территории Украины после 2019 года и проведение нового раунда трехсторонних газовых переговоров на уровне министров.

Источник добавил, что вице-председатель ЕК проведет встречи и с другими представителями руководства РФ.

"Главной темой переговоров станет проведение трехсторонней встречи по газу на министерском уровне для обсуждения вопроса продолжения газового транзита через Украину после истечения контракта в 2019 году", – рассказал он.

Собеседник также отметил, что после предыдущего раунда "трехсторонки" ЕС внес "предложение для обсуждения Украиной и Россией, на основании которого возможен компромисс для сохранения украинского транзита".

О том, что Шефчович проведет переговоры с Новаком 13 июня, сообщил также "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с повесткой вице-председателя ЕК. Отмечается, что темами переговоров может стать ход реализации "Северного потока – 2", а также вопрос о поставках и транзите газа через Украину.

Напомним, 20 мая президент Владимир Зеленский провел встречу с Шефчовичем. Вице-председатель ЕК заявил о необходимости провести газовую "трехсторонку" как можно быстрее.

Контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го.

После январских трехсторонних переговоров министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Киев не может принять предложение главы "Газпрома" Алексея Миллера. По его словам, Москва предлагает просто продлить существующий договор со всеми пунктами, которые не устраивают украинскую сторону.

В то же время министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик сообщил, что переговоры о транзите российского газа в Европу через территорию Украины имеют хорошие перспективы.

Ранее "Нафтогаз" сообщил, какой сценарий готовит Россия по транзиту газа:

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