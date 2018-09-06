СНБО принял основные параметры оборонного бюджета Украины на 2019 год

Сегодня, 20:13

По поручению президента Украины определено существенное увеличение денежного обеспечения военнослужащих

СНБО. Фото: из открытых источников
СНБО. Фото: из открытых источников

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил основные параметры оборонного бюджета Украины на 2019 год, всего на нужды сектора нацбезопасности и обороны будет направлено более 5% ВВП. Решение принято на заседании в четверг.

"Одним из важных приоритетов бюджета на следующий год по поручению президента Украины определено существенное увеличение денежного обеспечения военнослужащих", - сказал Александр Турчинов.

По его словам, среди приоритетных направлений финансирования на следующий год – выполнение мероприятий по разработке, подготовке производства и закупке новых образцов вооружения и военной техники, в частности, современного высокоточного ракетного вооружения (ракетных систем и комплексов, крылатых ракет) усиление системы противовоздушной обороны государства и возможностей авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Кроме того, предусматривается реализация государственной политики в сфере кибербезопасности, меры по развитию и модернизации спецсвязи и защите информации; выполнению Национальной разведывательной программы на 2016-2020 гг.; усиление контрразведывательной защиты и борьбы с терроризмом и диверсионной деятельностью и тому подобное.

Ранее в этот день президент Украины Петр Порошенко, открывая заседание СНБО, высказался за повышение денежного обеспечения украинских военнослужащих минимум на 30%, потому что "не только патриотизм должен держать украинского воина в украинской контрарной армии, а и соответствующее денежное обеспечение".

Финансирование сектора безопасности и обороны Украины в 2019 году, исходя из прогнозов Кабинета министров, составит около 200 млрд грн – то есть не менее 5% от ВВП.

Отметим, расходы по линии Министерства обороны в 2018 году, по сравнению с 2017-м, выросли почти на 25% и составили более 86 млрд грн. На обеспечение деятельности Вооруженных Сил Украины и подготовку войск в бюджете-2018 заложено почти 60 млрд грн, причем половина из этой суммы – 30 млрд грн, – это зарплаты военных.

Напомним, 21 июня в Украине был принят стратегический закон о нацбезопасности. Теперь высокие расходы на оборону закрепляются законодательно, а полномочия и зоны ответственности СБУ изменятся, причем контролем за действиями спецслужб займутся в парламенте.

Так, этот закон устанавливает минимальное количество денег, которое правительство должно выделять на безопасность – 5% от ВВП, из которых 3% ВВП должны идти исключительно на оборону.
бюджет, СНБО, ВВП

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