СНБО требует урегулировать проблему импорта электроэнергии из России и Беларуси

От правительства ждут предложений по изменениям в законодательстве

Фото: pixabay.

Правительство должно безотлагательно предложить изменения в законодательство, которые урегулируют проблему импорта электроэнергии из России и Беларуси, и внести их на рассмотрение Верховной Рады. Об этом говорится в обращении Секретаря СНБО Алексея Данилова к премьер-министру Украины.

В обращении приводятся результаты анализа работы нового рынка электроэнергии, который подготовила рабочая группа по вопросам преодоления угроз в энергосфере, созданная в Аппарате СНБО. Среди оставшихся недостатков названы: перекрестное субсидирование, дотации на льготную цену электроэнергии, непогашенные долги прошлых лет, кризис платежей, бесплатный отпуск электроэнергии государственной генерирующей компании отдельным категориям потребителей и, как следствие, постоянный рост долгов за электроэнергию.

Секретарь СНБО отмечает, что кроме старых проблем, появились новые вызовы, которые значительно усложнили работу субъектов рынка электроэнергии. Среди них – нарушения паритетного принципа экспорта/импорта электроэнергии с энергетическими системами соседних стран.

"Открыв доступ импорта электроэнергии, государство не получило паритетного доступа к рынкам электроэнергии стран, не являющихся членами Европейского энергетического сообщества и не признающих условия Договора к Европейской энергетической хартии", – отмечается в обращении.

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Чтобы не допустить разбалансировки работы энергосистемы и, как следствие, возникновения аварийных ситуаций, СНБО предлагает правительству безотлагательно разработать изменения в законодательство относительно установления паритетного принципа экспорта/импорта электроэнергии с энергетическими системами соседних стран на рынке электроэнергии Украины и способствовать их внесению на рассмотрение Верховной Рады.

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Напомним, 16 января Министерство энергетики и защиты окружающей среды обратилось к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с просьбой рассмотреть возможность временно ограничить доступную пропускную способность, которая распределяется на суточных и месячных аукционах, в части межгосударственных связей между Украиной и странами, не являющимися членами Энергетического сообщества.

Ранее Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины обращалась к президенту, премьеру, секретарю СНБО и главе НКРЭКУ с призывом остановить импорт электроэнергии из РФ, подчеркнув, что сохранение нынешних объемов импорта грозит остановкой 75% украинских угледобывающих предприятий и большинства атомных блоков.

Импорт электроэнергии из России был восстановлен с 1 октября 2019 года благодаря "поправке Геруса". Рост российского импорта привел к ограничению мощностей украинских энергопредприятий.

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