Социальная помощь: в законы введут новую категорию населения

Фото: УНИАН

В Верховной Раде рассматривается законопроект, который меняет подход к оказанию помощи малообеспеченным. Теперь соцслужбы должны не только рассчитывать сумму выплат, но и стимулировать малообеспеченные семьи побыстрее приобретать "экономическую самостоятельность", об этом говорится в авторской статье на сайте "Сегодня".

Законопроект декларирует, что социальной помощью теперь будет считаться не только денежная помощь социально не защищенным семьям, но и содействие их занятости и экономической самостоятельности. Такое изменение должно быть внесено в закон "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям".

В украинское законодательство вводится новая категория населения – "неработающее трудоспособное лицо". К таким будут относиться люди трудоспособного возраста из числа членов малообеспеченной семьи, которые по состоянию здоровья способны к активному труду, однако не работают, не служат и не учатся. "Трудоспособные, но не работающие" – это, к примеру, люди, которые работают без официального трудоустройства, выпускники вузов, которые не могут устроиться на первую работу, люди предпенсионного возраста, которых зачастую также отказываются трудоустраивать официально, домохозяйки и т. п.

По действующему законодательству, семьям, где есть неработающие трудоспособные лица, государственная помощь не назначается. А вот в законопроекте №2494 говорится о том, что такие семьи смогут обращаться за соцпомощью. Выносить решение по таким вопросам будут госадминистрации или исполкомы. Но прежде их представители нанесут визит в такую семью и составят "Акт обследования материально-бытовых условий". Если семья будет признана нуждающейся, социальная помощь может быть назначена. Не исключено, что в меньшем размере, чем для тех семей, где все трудоспособные члены работают, но все-таки шанс получить такую помощь появится.

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Впрочем, не стоит рассчитывать, что государство будет так просто платить из бюджета деньги тем, кто может работать, однако по каким-то причинам не работает. Не исключено, что таких людей заставят "отрабатывать" полученную социальную помощь на… неоплачиваемых работах.

Законопроект №2494 вводит норму о том, что неработающие трудоспособные лица могут привлекаться к "бесплатным работам временного характера". Сейчас к общественно полезным работам, которые обычно выполняют коммунальные службы или заказывают предприятия других форм собственности, разрешено привлекать студентов (в свободное время) и официальных безработных, то есть тех, кто состоит на учете в центрах занятости. Однако такие работы обычно оплачиваются. Неработающим трудоспособным лицам придется трудиться бесплатно, выполняя временные работы, которые организуют местные исполкомы (например, на субботниках).

В тренде Социальная помощь: в законы введут новую категорию населения

Экспертное управление Верховной Рады в комментарии к законопроекту отмечает, что бесплатные работы вряд ли будут способствовать достижению экономической самостоятельности.

В нынешней редакции законопроекта норма о бесплатных работах похожа, скорее, на попытку заставить "бездельников" отработать деньги, полученные в виде государственной соцпомощи.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Законопроект о социальной помощи: деньги от государства заставят отрабатывать".

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как решили проверять тех, кто получает социальную помощь.

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