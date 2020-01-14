Законопроект о социальной помощи: деньги от государства заставят отрабатывать

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Осенью сайт "Сегодня" рассказывал о том, что в правительстве планируют изменить подход к выплате социальной помощи. В программе Кабмина говорилось о том, что существующая система социальной помощи не стимулирует малообеспеченных улучшать свое материальное положение, и в результате одни и те же семьи годами получают материальную помощь из бюджета, но все равно живут бедно. В правительстве заявляли, что намерены изменить систему предоставления соцпомощи таким образом, чтобы она "стимулировала членов семьи преодолеть сложные жизненные обстоятельства и вернуться к активной экономической и социальной жизни". И вот сегодня в Верховной Раде рассматривается законопроект, который меняет подход к оказанию помощи малообеспеченным. Теперь соцслужбы должны не только рассчитывать сумму выплат, но и стимулировать малообеспеченные семьи побыстрее приобретать "экономическую самостоятельность". Кроме того, для целого ряда категорий граждан изменится порядок начисления соцпомощи и суммы выплат.

Законопроект №2494 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" рассматривается только в первом чтении, так что не исключено, что к окончательному голосованию некоторые его положения изменятся. Сейчас же планируются такие новшества.

Трудоспособные, но не работающие

Законопроект декларирует, что социальной помощью теперь будет считаться не только денежная помощь социально не защищенным семьям, но и содействие их занятости и экономической самостоятельности. Такое изменение должно быть внесено в закон "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям".

В украинское законодательство вводится новая категория населения – "неработающее трудоспособное лицо". К таким будут относиться люди трудоспособного возраста из числа членов малообеспеченной семьи, которые по состоянию здоровья способны к активному труду, однако не работают, не служат и не учатся. "Трудоспособные, но не работающие" – это, к примеру, люди, которые работают без официального трудоустройства, выпускники вузов, которые не могут устроиться на первую работу, люди предпенсионного возраста, которых зачастую также отказываются трудоустраивать официально, домохозяйки и т. п.

По действующему законодательству, семьям, где есть неработающие трудоспособные лица, государственная помощь не назначается. А вот в законопроекте №2494 говорится о том, что такие семьи смогут обращаться за соцпомощью. Выносить решение по таким вопросам будут госадминистрации или исполкомы. Но прежде их представители нанесут визит в такую семью и составят "Акт обследования материально-бытовых условий". Если семья будет признана нуждающейся, социальная помощь может быть назначена. Не исключено, что в меньшем размере, чем для тех семей, где все трудоспособные члены работают, но все-таки шанс получить такую помощь появится.

Бесплатные работы для неработающих людей трудоспособного возраста

Впрочем, не стоит рассчитывать, что государство будет так просто платить из бюджета деньги тем, кто может работать, однако по каким-то причинам не работает. Не исключено, что таких людей заставят "отрабатывать" полученную социальную помощь на… неоплачиваемых работах.

Законопроект №2494 вводит норму о том, что неработающие трудоспособные лица могут привлекаться к "бесплатным работам временного характера". Сейчас к общественно полезным работам, которые обычно выполняют коммунальные службы или заказывают предприятия других форм собственности, разрешено привлекать студентов (в свободное время) и официальных безработных, то есть тех, кто состоит на учете в центрах занятости. Однако такие работы обычно оплачиваются. Неработающим трудоспособным лицам придется трудиться бесплатно, выполняя временные работы, которые организуют местные исполкомы (например, на субботниках).

Экспертное управление Верховной Рады в комментарии к законопроекту отмечает, что бесплатные работы вряд ли будут способствовать достижению экономической самостоятельности.

Реклама

В нынешней редакции законопроекта норма о бесплатных работах похожа, скорее, на попытку заставить "бездельников" отработать деньги, полученные в виде государственной соцпомощи.

Помощь на "экономическую самостоятельность"

Впрочем, неработающим людям трудоспособного возраста, которые получают соцпомощь, будут также помогать трудоустроиться или зарабатывать самостоятельно. В частности, таких людей планируется причислить к категории граждан, которые имеют "дополнительные гарантии в содействии трудоустройству".

Если же неработающий трудоспособный человек захочет заняться предпринимательской деятельностью, он может получить "помощь на получение экономической самостоятельности". То есть деньги из бюджета, которые можно будет использовать в качестве стартового капитала для своего бизнеса. Для этого, правда, нужно будет получить рекомендацию службы занятости. Но это будет не благотворительная помощь из бюджета, а беспроцентный кредит. После того, как материальное положение семьи улучшится, деньги придется вернуть. Более подробный порядок предоставления помощи на приобретение экономической самостоятельности и возврата этих денег должен разработать Кабмин.

В сопроводительном документе к законопроекту, который называется "Прогноз влияния… на ключевые интересы заинтересованных сторон" отмечается, что сразу после введения таких новшеств неработающие трудоспособные люди могут быть недовольны такими требованиями к ним. Однако в долгосрочной перспективе, когда их материальное положение улучшится, эффект от нововведений будет позитивным.

Все будет решать Кабмин

Вообще, законопроект предлагает существенно расширить полномочия Кабмина по решению вопросов, касающихся соцпомощи.

В тренде Покупать доллары по удобному курсу: эксперт рассказал о плюсах нового закона

Сейчас порядок расчета среднемесячного совокупного дохода семьи выписан в законе. Чтоб его рассчитать, суммируют доходы всех членов семьи за полгода и делят на 6. При этом не учитываются выплаты на усыновленных детей, денежное обеспечение военнослужащих, которые находятся в зоне военных действий и некоторые другие доходы. Если полученная сумма меньше установленного прожиточного минимума, разницу доплачивают в виде социальной помощи. По новому закону, порядок расчета среднемесячного совокупного дохода семьи для назначения государственной социальной помощи будет рассчитывать Кабмин. Он же будет определять условия выплаты соцпомощи, основания для прекращения таких выплат и перечень документов, которые должны предоставлять претенденты на соцпомощь (сейчас это также зафиксировано в соответствующих законах).

Кроме того, Кабмин будет рассчитывать и прожиточные минимумы для каждой категории и для семьи в целом – "исходя из реальных возможностей расходной части Государственного бюджета Украины", как говорится в законопроекте.

Реклама

Экспертное управление Верховной Рады, комментируя законопроект, отмечает, что "перенос решения таких вопросов на уровень Кабмина может негативно отразиться на их прозрачности и стабильности".

Законопроектом №2494 вводится еще одно, довольно неприятное, новшество для получателей соцпомощи. В документе записано, что, пока малообеспеченная семья получает деньги из госбюджета, будет проводиться проверка ее имущественного состояния. Порядок проведения таких проверок также должен определить Кабмин.

Выплаты при усыновлении увеличат

Как заявляла в период формирования госбюджета на 2020 год министр соцполитики Юлия Соколовская, в этом году приоритетное внимание будет уделено детям. В проекте закона предлагается повысить суммарные выплаты на детей, которые находятся под опекой или попечительством, с 2 прожиточных минимумов для ребенка соответствующего возраста до 2,5 минимума. А на ребенка с инвалидностью – до 3,5 прожиточного минимума.

Причем, судя по тексту законопроекта, появится еще одна возможность усыновить ребенка: кроме сирот и детей, чьи родители лишены родительских прав, можно будет усыновить ребенка, если его родители дали на это согласие (сейчас такие дети преимущественно воспитываются в интернатах).

Помощь одиноким матерям уменьшат

Сейчас помощь на детей одиноким матерям назначается независимо от других видов помощи, предусмотренных законом "О государственной помощи семьям с детьми". В законопроекте №2494 предлагается рассчитывать соцпомощь таким семьям на тех же условиях, что и для других малообеспеченных семей. То есть при определении среднемесячного дохода будут суммироваться все виды соцпомощи и доплачиваться лишь разница между фактическим доходом и прожиточным минимумом.

В сопроводительном документе к законопроекту, который называется "Прогноз влияния… на ключевые интересы заинтересованных сторон" отмечается, что в краткосрочной перспективе такое нововведение окажет негативное влияние на семьи матерей-одиночек. Однако в долгосрочной перспективе это принесет позитивный эффект, считают авторы законопроекта. Каким образом – не уточняется.

80-летним будут оплачивать уход

Данным законопроектом расширяется круг лиц, которым может быть предоставлена государственная социальная помощь по уходу. Сейчас такой вид соцпомощи назначается одиноким малообеспеченным пенсионерам, одиноким лицам с инвалидностью вследствие войны II и III группы, если врачебно-консультативная комиссия вынесет заключение, что человек нуждается в постороннем уходе. А также всем лицам с инвалидностью вследствие войны I группы.

Законопроект предлагает выдавать соцпомощь по уходу также одиноким 80-летним людям. Правда, для этого также нужно будет получить заключение врачебно-консультативной комиссии о том, что человек нуждается в постоянном уходе. Размер помощи по уходу для таких людей будет составлять 40% прожиточного минимума для людей нетрудоспособного возраста.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как решили проверять тех, кто получает социальную помощь.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама