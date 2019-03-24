Соцпомощь по статусу хотят заменить помощью по уровню доходов: что это значит

Эксперты говорят, что придется менять все, включая систему налогообложения

Фото: Getty Images

Соцпомощь по статусу хотят заменить помощью по уровню доходов: что это значит Александра Романюк //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/64b/db7/5c964bdb71baf.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/64b/db7/5c964bdb71baf.jpg 2019-03-24T07:51:00+02:00 Экономика Эксперты говорят, что придется менять все, включая систему налогообложения

Следующий этап реформирования социальной сферы в Украине предусматривает переход от предоставления социальной помощи по статусу к государственной помощи по уровню доходов. Об этом недавно заявил министр социальной политики Андрей Рева.

"Монетизация субсидий создала предпосылки для унификации всех видов государственной социальной помощи и принятия соответствующего законодательства в этом направлении. Это приведет и к увеличению адресности помощи, и к улучшению администрирования, и к уменьшению бюрократизации. Но главное, в первую очередь речь идет об основных принципах назначения помощи, а именно о критерии, который должен быть единым – доходы граждан. Если доходы низкие – человек должен получать помощь.

Сейчас у нас помощь предоставляется не по признаку доходов, а по статусу. Это приводит к тому, что деньги получает не тот, кто нуждается в помощи, а тот, кто имеет определенный социальный статус. Поэтому мы видим задачу социальной политики и следующий шаг реформ в социальной сфере в переходе от системы государственной помощи по статусу к единой унифицированной системе государственной помощи по уровню доходов граждан", – сказал министр.

Такое заявление – заявка на серьезное изменение самой системы распределения социальной помощи, которая принципиально не менялась в Украине с советских времен. О чем, собственно, речь?

Несмотря на то, что в правительстве постоянно подчеркивают, что социальная помощь предоставляется или должна предоставляться только малообеспеченным, нуждающимся людям, в украинском законодательстве закреплен принцип оказания помощи по статусу, то есть по принадлежности человека к одной из социальных групп, опекаемых государством: пенсионеры, люди с инвалидностью, одинокие матери, "чернобыльцы" и т.д. Хотя далеко не все представители той или иной категории льготников находятся в одинаково бедственном положении.

В Украине насчитывается несколько десятков одних только видов социальной помощи. Еще больше категорий граждан имеют право на льготы, в частности по оплате жилищно-коммунальных услуг. Кроме того, к "статусным" социальным выплатам относятся и "специальные" пенсии (чиновников, депутатов, судей и т.д.).

Переход к системе социальной поддержки людей исходя из их уровня доходов предполагает, что основным критерием получения материальной помощи любых видов из бюджета будет исключительно материальное положение гражданина. Правда, вряд ли такие перемены произойдут одномоментно и в ближайшее время. В отличие от многих отраслей, которые находятся в процессе реформирования, стратегия реформирования социальной защиты еще не обнародована. Поэтому изменения, которые происходят в этой сфере, воспринимаются как точечные и непредсказуемые.

Впрочем, даже по точечным изменениям, происходящим в последнее время, можно сказать, что переход от "статусной" системы соцпомощи к помощи по уровню доходов медленно, но происходит и сейчас.

Как рассказала эксперт по вопросам пенсий, член Общественного совета при Минсоцполитики, руководитель "Института гражданских свобод" Галина Третьякова, одним из шагов в этом направлении стал отказ от т. наз. "специальных" пенсий.

"Большинство статусных, т. е. специальных пенсий были отменены в 2017 году. Хотя остались, например, статусные пенсии судьям, прокурорам, некоторым другим категориям, которым пенсии начисляются не по общей формуле, а на основании отдельных законов. Размер "статусных" пенсий не уменьшится. Но, в отличие от трудовых пенсий, которые начисляются на общих основаниях, "статусные" пенсии индексироваться не будут. То есть если каждый год в марте для большинства пенсионеров сумма их выплат будет индексироваться на коэффициент "50х50" (50% инфляции и 50% темпов роста фонда заработной платы), то пенсии ученых, госслужащих, судей и т.д. не будут расти. И так будет происходить до тех пор, пока их пенсии не сравняются с трудовыми, которые начисляются по общей формуле. А когда сравняются – эти люди будут пользоваться такими же правами на пенсию, как все. Если же человек, который получает пенсию по статусу, считает, что она меньше, чем обычная трудовая, он может обратиться в отделение Пенсионного фонда, и там ему могут пересчитать пенсию на общих основаниях. Если она окажется больше, человек может отказаться от специальной пенсии и получать пенсию на общих основаниях", – рассказывает Галина Третьякова.

Фото: Facebook/Галина Третьякова

Теперь в Министерстве соцполитики хотят отойти от статусов не только в вопросах пенсий, но и в вопросах социальных выплат. В частности, субсидий.

Например, закон "О библиотеках и библиотечном деле" ст. 30 гласит: "Работникам библиотек, которые работают в сельской местности и поселках городского типа, а также пенсионерам, которые раньше работали в библиотеках…, государство обеспечивает бесплатное пользование жильем с отоплением и освещением в пределах установленных норм". В Украине на сегодняшний день насчитывается свыше 20 таких категорий граждан, которые имеют льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, иногда до 90 и даже 100%.

"У нас есть категории населения, которые из-за своего статуса вообще не платят за коммунальные услуги, их расходы покрываются за счет местного или государственного бюджета. То есть они получают социальную защиту не потому, что у них нет денег, а из-за статуса. И это нужно изменить коренным образом", – считает Третьякова.

Однако отдельными нормативными актами или даже законами ситуацию изменить не удастся, убеждена эксперт. Ведь менять необходимо саму парадигму социальной помощи. Включая систему налогообложения.

"Мы до сих пор живем в деформированной парадигме советских времен, с деформированными экономическими теориями. И учеными, и мировой практикой доказано, что падение доходов домохозяйств на сумму более 40% воспринимается любым домохозяйством как катастрофа. В этом случае домохозяйства не успевают быстро адаптироваться к новым условиям: что нужно покупать меньше еды, дольше носить одежду, возможно, поставить машину на прикол. То есть человек будет всегда недоволен, пока не будет получать на пенсии доход, равный 60% от той суммы, которую получал во время работы. Это так называемый коэффициент замещения, и он должен равняться 60%. Сейчас государство пытается решить эту проблему точечно. Там проиндексирует пенсии, тут выплатит 1000 грн. А на самом деле нужен новый механизм", – говорит эксперт.

В частности, разработан механизм, который предполагает уменьшение налогообложения домохозяйств и одновременно уменьшение государственного регулирования в вопросах социальной помощи.

"Сегодня облагается налогом вся сумма доходов домохозяйств. А можно освободить от налогообложения домохозяйства на сумму, равную средней зарплате. На сегодня это около 9,5 тыс. грн. Это должен быть необлагаемый минимум. И семья сама должна перераспределять эти деньги. Например, в семье есть двое работающих, ребенок и бабушка, которая не работает, а ведет хозяйство и смотрит за ребенком. Почему мы не можем освободить мать и отца от налогообложения на сумму 9 тыс. грн на каждого члена домохозяйства, и сказать, что домохозяйство должно само распределять эти субсидии. А налогом облагать только сумму сверх этого минимума. Вместо этого сегодня эти деньги забирают, перераспределяют, содержат армию чиновников, которые решают, кому и сколько выделить, пишут отчеты", – говорит Галина Третьякова.

Что же касается пенсионного обеспечения, по мнению эксперта, не важно, какую модель возьмет за образец Украина – скандинавскую, континентальную или любую другую. Принципиально, чтобы пенсионное обеспечение соответствовало мировой практике, которая включает 5 ступеней, или колонн.

0-й уровень –соцобеспечение людей, не имеющих трудового стажа, на уровне реального прожиточного минимума.

1-й уровень – солидарная пенсионная система.

2-й – обязательные накопления, которые делает преимущественно работодатель либо же работник.

3-й – добровольные накопления, которые делает работник.

4-й – система социального содержания, или паллиативной помощи для людей пенсионного возраста.

"Государство должно честно сказать, что основная ваша пенсия – это 2-й и 3-й уровни пенсионной системы, т. е. ваши накопления. А задача государства – предложить перечень финансовых инструментов и защитить право собственности на накопления людей", – говорит Галина Третьякова.

Напомним, ранее мы рассказывали, как через суд добиться повышения пенсии.

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АВТОР: Александра Романюк Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.