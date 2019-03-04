Сохранение зарплат сельским почтальонам: "Укрпочта" предложила проект
О предложении "Укрпочты" для Киевской области сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян
"Укрпочта" предложила общинам Киевской области внедрить трехмесячный пилотный проект в селах, где произошло сокращение ставок занятости почтальонов из-за падения объемов пенсионных выплат, подписок, торговли и почтовых услуг.
Об этом написал министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook.
"Компания готова… доплачивать тем работникам в селах, где были уменьшены ставки, если местная власть возьмет на себя обязательства помочь "Укрпочте" увеличить объемы услуг и загрузить работников работой. Таким образом, совместными усилиями мы сможем решить эту важную задачу в селах", – отметил он.
В 2018 году анонсировалось массовое закрытие отделений "Укрпочты" и увольнение почтальонов. В декабре президент Петр Порошенко призвал государственное предприятие остановить увольнения и продолжить доставку пенсий. Тогда "Укрпочте" выделили 500 млн гривен дополнительно.
Как реагировали на эти проблемы пенсионеры и представители "Укрпочты", читайте в статье "Сегодня": "Почтальоны и дальше будут доставлять пенсии в регионы".
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