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Сохранение зарплат сельским почтальонам: "Укрпочта" предложила проект

Сегодня, 18:48

О предложении "Укрпочты" для Киевской области сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян

Фото: Национальный банк Украины / flickr.com
Фото: Национальный банк Украины / flickr.com.
Сохранение зарплат сельским почтальонам: "Укрпочта" предложила проект //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d9d/6f5/5c6d9d6f56855.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d9d/6f5/5c6d9d6f56855.jpg Экономика О предложении "Укрпочты" для Киевской области сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян

"Укрпочта" предложила общинам Киевской области внедрить трехмесячный пилотный проект в селах, где произошло сокращение ставок занятости почтальонов из-за падения объемов пенсионных выплат, подписок, торговли и почтовых услуг.

Об этом написал министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook.

"Компания готова… доплачивать тем работникам в селах, где были уменьшены ставки, если местная власть возьмет на себя обязательства помочь "Укрпочте" увеличить объемы услуг и загрузить работников работой. Таким образом, совместными усилиями мы сможем решить эту важную задачу в селах", – отметил он.

В 2018 году анонсировалось массовое закрытие отделений "Укрпочты" и увольнение почтальонов. В декабре президент Петр Порошенко призвал государственное предприятие остановить увольнения и продолжить доставку пенсий. Тогда "Укрпочте" выделили 500 млн гривен дополнительно.

Как реагировали на эти проблемы пенсионеры и представители "Укрпочты", читайте в статье "Сегодня": "Почтальоны и дальше будут доставлять пенсии в регионы".

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Тег Укрпочта, киевская область, почтальон, Омелян

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