Сотрудники ДТЭК прервали отпуска для участия в процессуальных действиях НАБУ

Сотрудники компании вернулись в Киев и готовы к полному сотрудничеству с досудебным следствием

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Оба сотрудника ДТЭК, которым было адресовано сообщение о подозрении от Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), добровольно и своевременно вернулись в Украину, прервав плановый отпуск для участия в процессуальных действиях НАБУ. Об этом сообщается на сайте компании ДТЭК.

"Сегодня оба сотрудника находятся в Киеве и готовы к полному сотрудничеству с досудебным следствием. Открытость и готовность к сотрудничеству с НАБУ сотрудников ДТЭК свидетельствует о законности их действий и необоснованности обвинений в их адрес", – сообщили в компании.

В ДТЭК отметили, что исключают любые незаконные действия своих сотрудников, которым НАБУ объявило о подозрении, и заявили о готовности принять меры для защиты их чести и репутации. А также пообещали максимально способствовать установлению истины.

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"Энергетическая компания ДТЭК ведет бизнес исключительно в правовом поле. Мы готовы всесторонне содействовать установлению истины, предоставить результаты экспертиз и заключений международных аудиторских компаний. Эти документы доказывают необоснованность выдвинутых против наших сотрудников обвинений", – заявили в компании.

Напомним, 8 августа детективы Национального антикоррупционного бюро задержали директора ГП "Оператор рынка", бывшего члена НКРЭКУ Владимира Евдокимова и сообщили о подозрении 6 лицам по так называемому делу "Роттердам+", среди которых два менеджера компании ДТЭК.

Председатель Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко заявила ранее, что формула "Роттердам+" позволила украинцам сэкономить до 40 млрд грн, поскольку сдерживала рост тарифов на электроэнергию для населения. Кроме того, она подчеркивала, что для расчета цены на газ действует аналогичная "Роттердам+" формула – "Дюссельдорф+", цены на топливо закладываются в тариф согласно импортным паритету – в соответствии с мировыми биржевыми ценами.

3 марта 2016 года было принято постановление №289, в которой была утверждена новая методология расчета оптовой рыночной цены электроэнергии (известная как формула "Роттердам+"). Согласно данной методологии, угольная составляющая в тарифе на электроэнергию основана на котировках угольного хаба ARA (Амстердам – Роттердам – Антверпен). С 1 июля 2019 в связи с введением в Украине нового рынка электроэнергии действие формулы "Роттердам+" прекратилась.

Напомним, эксперты считают обвинения НАБУ и САП относительно внедрения формулы "Роттердам+" необоснованными. Энергетики указывают, что заявления о нарушениях при формировании формулы не имеют обоснованных доказательств:

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