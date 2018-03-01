Срыв импорта из России: Украина перешла на спецрежим потребления газа

Украине не хватает 18 млн куб. м газа, которые отказался поставить в Украину "Газпром", однако дефицит будет покрыт, а от России потребуют компенсации. Об этом заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев на заседании СНБО при участии президента Украины Петра Порошенко.

"Мы сейчас находимся в периоде низких температур, и подземные хранилища газа работают на максимальной мощности. ... Мы сможем дефицит частично закрыть, покупая газ на европейском направлении по достаточно высоким ценам, но все эти счета будут выставлены "Газпрому" за невыполнение контракта", – заявил Коболев.

По его словам, даже при покупке газа в ЕС приблизительно 10 млн куб. м газа в сутки будет не хватать.

"Этот дефицит нам необходимо перекрыть с 1 по 4 марта. То есть четверо суток. Потом ожидается потепление, потребление снова снизится до стандартного уровня 160 млн куб. м в в сутки, и этого будет достаточно, чтобы закрыть нашими запасами и импортом из Европы", – отметил Коболев.

На период 1-4 марта, по словам Коболева, у "Нафтогаза" есть план действий, утвержденный указом Минэнергоугля от 2 ноября 2015 года.

"Этот план действий предусматривает введение специального режима потребления газа, когда предприятия, которые потребляют газ, но имеют альтернативные виды топлива, переходят на альтернативные виды топлива. Проводится работа с компаниями тепловой генерации относительно уменьшения потребления ими газа приблизительно на 5-10%. Мы считаем, что этих мероприятий будет достаточно для того, чтобы не создавать дефицит газа в системе и исключить ситуацию к которой нас толкает Газпром, чтобы воспользоваться транзитными потоками газа", – пояснил Коболев.

Напомним, российский "Газпром" получил от "Нафтогаза Украины" деньги на оплату мартовских поставок "голубого топлива", однако вернул платеж. В "Газпроме" объяснили свое решение тем, что еще не согласовано дополнительное соглашение к действующему контракту с "Нафтогазом".

Российская сторона полагает, что без такого решения поставки газа невозможны, поэтому они не будут осуществляться с 1 марта.

В "Нафтогазе" в свою очередь заявили, что удивлены таким решением "Газпрома". Украинская компания считает, что Россия нарушает требования Стокгольмского арбитража.

Как известно, Украина не покупает газ напрямую у России с ноября 2015 года, однако действие контракта на поставки завершается лишь в 2019 году. Согласно решению Стокгольмского арбитража по контракту о закупках газа, в 2018 и 2019 году Украина все же обязана закупать газ у "Газпрома". Речь идет об импорте минимум 4 млрд кубометров голубого топлива в год. Впрочем, как отмечал Коболев, это решение не навредит Украине, ведь суд установил выгодные цены на российский газ. Так, решение Стокгольмского арбитража снижает цену российского газа для НАК "Нафтогаз Украины" на 20-50 долларов за тысячу куб. м по сравнению со старой формульной ценой.