США и Канада могут заключить торговую сделку

Вице-президент Пенс посетит Оттаву от имени президента Трампа

Фото: Getty Images

Вице-президент США Майк Пенс отправится в Канаду, чтобы встретиться с премьер-министром Джастином Трюдо и обсудить вопросы торговли, сообщает Белый дом.

"Вице-президент Пенс посетит в четверг, 30 мая, Оттаву от имени президента Трампа, чтобы призвать к незамедлительному одобрению соглашения США-Мексика-Канада (USMCA – ред) и чтобы встретиться с премьер-министром Трюдо для обсуждения следующих шагов", – говорится в сообщении.

"USMCA не только является огромным экономическим благом для США, но и хорошей сделкой для наших союзников к северу и югу от границы", – заявила, в свою очередь пресс-секретарь вице-президента США Алисса Фара.

Напомним, что в ноябре 2018 года президент США Трамп, премьер-министр Канады Трюдо и президент Мексики Энрике Пенья Ньето на полях саммита G20 подписали новое торговое соглашение – USMCA.

Ряд положений сделки вступили в силу сразу после того, как лидеры подписали документы. Соглашение нужно еще ратифицировать в парламентах всех трех стран.

Пересмотр NAFTA или отказ от него являлось одним из предвыборных обещаний Трампа. По его мнению, это соглашение было невыгодно США, и он называл его "одной из худших торговых сделок".

Напомним, что с 10 мая США повысили пошлины в отношении китайских товаров с 10% до 25% на общую сумму 200 млрд долларов. Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на продукцию из КНР еще на 300 млрд долларов. Свои действия американская сторона объяснила тем, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам.

В ответ власти Китая заявили 13 мая, что с 1 июня 2019 года введут ответные пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на общую сумму 60 млрд долларов.

Инвесторы также внимательно отслеживают ситуацию вокруг китайской компании Huawei. 15 мая президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры Соединенных Штатов от иностранных угроз. Позже стало известно, что Министерство торговли США собирается внести китайскую компанию Huawei и связанные с ней юридические лица в свой черный список из-за угрозы национальной безопасности.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " США и Канада могут заключить торговую сделку". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"