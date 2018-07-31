США поддержали Россию в торговом споре с Украиной в ВТО – СМИ

У администрации Трампа есть причины защищать действия Путина, уверены в западном издании

США поддержали позицию России в споре с Украиной во Всемирной торговой организации (ВТО). Разбирательство касалось блокирования Москвой украинского транзита, сообщает издание Politico.

Согласно информации издания, решение спора между Украиной и Россией интересует США в контексте введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на сталь и алюминий, введенных якобы для защиты нацбезопасности США.

РФ закрыла транзит для украинских экспортеров тоже под предлогом "соображений национальной безопасности". Статья 21 соглашения о тарифах и торговле позволяет членам ВТО вводить ограничения, которые нарушают их обязательства, из-за необходимости защитить национальную безопасность.

Ссылаясь именно на эту статью администрация Трампа ввела пошлины на сталь и алюминий.

"Несмотря на то, что США поддерживают Украину в большем территориальном конфликте, США и Россия утверждают, что ВТО не имеет права рассматривать дело в отношении транзитных ограничений", – сообщает журналист Politico Дуг Палмер.

Некоторые другие члены ВТО, например, Канада, полагают, что странам следует, по крайней мере, объяснять, почему они ссылаются на статью 21. Однако Россия и США не согласны и уверяют, что когда страна принимает решение ради "интересов национальной безопасности", никакая дополнительная информация не требуется.

Ранее Украина подала против РФ иск об ограничении транзита в ВТО. Взаимные торговые ограничения между Украиной и Россией были введены в январе 2016 года из-за того, что между Украиной и ЕС вступил в силу режим свободной торговли. Зимой-2016 был значительно ограничен экспорт украинских товаров в Россию, а затем было наложено полное эмбарго на экспорт продовольствия из Украины в Россию.

В июле 2016 года Россия продолжила политику торговых ограничений, закрыв транзит украинских товаров по своей территории в направлении третьих стран, прежде всего Казахстана и Кыргызстана.

Напомним, 2 июля президент РФ Владимир Путин продлил на полгода транзитные ограничения для украинских грузов.