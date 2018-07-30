Украина проиграла второй спор с Россией в ВТО

Эксперты ВТО посчитали, что представленные Украиной аргументы не доказывают систематических ограничений импорта со стороны России

Всемирная торговая организации (ВТО) отклонила ключевые требования Украины в рамках спора с РФ о поставках железнодорожного оборудования, в частности, требование признать системность нарушений со стороны России.

Об этом свидетельствует отчет ВТО.

Так, экспертная группа посчитала, что доказательства не свидетельствуют о том, что Россия предпринимала меры по ограничению импорта продукции из Украины как в общем, так и в отношении железнодорожного оборудования в частности.

"Представленные Украиной аргументы – приостановка Россией действующих сертификатов, отказ в выдаче новых и представленные данные о снижении импорта украинской железнодорожной продукции в Россию – не доказывают систематических ограничений импорта" – объяснили в ВТО.

Эксперты также признали невозможность сертифицирующего в РФ органа проводить инспекции указанной продукции в Украине с апреля 2014 по декабрь 2016 года, вследствие чего не были продлены действующие сертификаты.

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При этом экспертная группа согласилась с Украиной в том, что Россия применила дискриминационные условия доступа к рынку для украинских производителей в сравнении с российскими и европейскими, выдав 14 предписаний о приостановке сертификатов соответствия.

Помимо этого, группа признала нарушение Россией ее обязательств, когда она не признала сертификаты, выданные в других странах Таможенного союза.

Отметим, что сейчас Минэкономразвития Украины изучает отчет ВТО для оценки фактажа, анализа результатов рассмотрения группой экспертов вопроса систематического ограничения импорта, потенциальной контр-позиции России в случае апелляционного обжалования выводов и рекомендаций группы экспертов.

Кроме того, министерство рассматривает возможность апелляционного обжалования по части требований, которые не были удовлетворены в споре.

Напомним, 4 января президент РФ Владимир Путин продлил на полгода транзитные ограничения для украинских грузов.

Как известно, Украина подала иск об ограничении транзита против РФ во Всемирную торговую организацию (ВТО). Взаимные торговые ограничения между Украиной и Россией были введены в январе 2016 года из-за того, что между Украиной и ЕС вступил в силу режим свободной торговли. Зимой-2016 был значительно ограничен экспорт украинских товаров в Россию, а затем было наложено полное эмбарго на экспорт продовольствия из Украины в Россию.

В июле 2016 года Россия продолжила политику торговых ограничений, закрыв транзит украинских товаров по своей территории в направлении третьих стран, прежде всего Казахстана и Кыргызстана.