США помогут Украине в кибервойне с Россией: что получит Киев

Соединенные Штаты поддержат развитие кибербезопасности в Украине. Бюджет международной технической помощи составляет 38 миллионов долларов (более миллиарда гривен). Об этом в Facebook сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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"Больше года активной работы – десятки сложных переговоров, согласования совместной концепции и планов – и на днях наконец проект окончательно зарегистрирован в КМУ", - написал он.

По его словам, Минцифры определено бенефициаром, и будет публично отчитываться о ходе и расходах проекта.

"США являются одним из мировых лидеров в этой сфере, и привлечение их экспертизы и опыта очень важны. Противостояние стран уже давно перешло в киберпространство, и мы постоянно чувствуем негативную киберактивность северного соседа, поэтому должны достойно противостоять такой агрессии", – сообщил Федоров.

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Чиновник также сообщил, что на днях в ведомстве начали активную фазу реформы кибербезопасности в Украине. В частности, изменено руководство Госспецсвязи, и начато развитие эффективного и современного государственного киберцентра с целью обеспечения централизации и защиты государственной ИТ-инфраструктуры и реестров.

"Должны появиться современные модели построения и постоянной поддержки безопасности ИТ-систем. Мы должны, наконец, определиться с подходами и требованиям к защите критической инфраструктуры и многое другое. И новый проект имеет целью поддержать все эти сверхважные задачи", - подчеркнул министр.

Как сообщали новости "Сегодня", еще в 2017 году Рада приняла закон о кибербезопасности. Документом определены понятия: кибератака, кибербезопасность, индикаторы киберугроз, критически важные объекты инфраструктуры.

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