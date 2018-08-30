США пожаловались на Россию в ВТО

США в среду подали во Всемирную торговую организацию (ВТО) жалобу на Россию, пытаясь оспорить принятие "специальных защитных мер" в отношении американского импорта в ответ на введение президентом США Дональдом Трампом пошлин на сталь и алюминий.

Американские власти заявляют, что Россия нарушает правила ВТО, поскольку дополнительные пошлины распространяются только на импорт США, не затрагивая товары из других стран, а ставки пошлин превышают максимальный уровень, разрешенный в соответствии с условиями членства страны в ВТО.

Согласно принятой процедуре, у России есть 60 дней для урегулирования спора. В случае если договоренности не будут достигнуты, США смогут обратиться в ВТО с запросом о создании группы арбитров, которым будет поручено разобрать дело.

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Комментируя иск США, Минэкономразвития России сообщило, что США "неверно интерпретируют" природу российских мер.

"Мы действуем в рамках Соглашения ВТО по специальным защитным мерам, которое позволяет компенсировать ущерб от "специальных защитных мер", принятых другой страной (в данном случае – США)", – говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития.

Ранее сообщалось, что Россия собирается вводить ответные пошлины на товары из США, которые имеют российские аналоги на рынке страны.

В российском министерстве заявили, что ущерб от американских торговых ограничений для российских экспортеров оценивается в 537,6 миллионов долларов.

6 июля начали действовать и ответные пошлины Китая на товары из США – пошлины составляют 25%, распространяются на ввоз 545 американских товаров на сумму около 34 миллиардов долларов в год.

Напомним, ранее страны ЕС одобрили жесткие пошлины на товары экспорта из США. Среди товаров, которые будут облагаться новой пошлиной, – мотоциклы Harley Davidson, джинсы Levi Strauss и бурбон. В целом список товаров насчитывает несколько десятков позиций, включая сельскохозяйственную продукцию (кукуруза, рис, клюква), продукты питания (апельсиновый сок, арахисовое масло и табачные изделия), косметику, одежду, металлургическую продукцию, катера, яхты и другие товары.