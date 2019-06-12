США в 2019 году предоставят Украине 700 миллионов долларов техпомощи

Техническая помощь финансирует широкий спектр программ в различных сферах

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США в 2019 финансовом году предоставят свыше 695 млн долларов технической помощи на программы в сфере безопасности и обороны, борьбы с коррупцией, реформы энергосектора, охраны труда и гуманитарной помощи.

"На протяжении 2019 финансового года, который заканчивается 30 сентября, США предоставят Украине свыше 695 млн долл. Эта помощь финансирует широкий спектр программ в таких сферах, как безопасность и оборона, антикоррупционная и политическая реформы, экономический рост, реформы энергосектора, охраны труда и гуманитарная помощь", – сказал экономический советник посольства США Джон Шютте.

"Конгресс США определит будущий уровень помощи и какие виды программ будут финансироваться", - добавил он.

Ранее сообщалось, что за последние пять лет Вашингтон выделил на повышение обороноспособности украинских войск и защиту государственных границ страны более 1,1 млрд долларов.

Напомним, как сообщил посол Украины в США Валерий Чалый, бюджетные проекты на 2020 год, которые сейчас рассматриваются Конгрессом США, предусматривают увеличение поддержки Украины в оборонной сфере по сравнению с текущим годом.

В сентябре 2018 года Украине передали два американских катера "Айленд" для Военно-морских сил Украины. Их в Балтиморе принимал лично президент Украины Петр Порошенко с командующим ВМС Игорем Воронченко.

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