США введут санкции за газопровод в обход Украины – эксперт

Британский специалист уверен, что у Америки остается все меньше места для политического маневра

США, скорее всего, введут санкции против иностранных компаний-подрядчиков, которые участвуют в реализации российского проекта "Северный поток – 2". Такое мнение выразил в интервью сайту "Сегодня" британский эксперт Алан Райли.

Он напомнил, что закон, который позволяет ввести такие санкции, США приняли в ответ на предполагаемое вмешательство РФ в президентские выборы. А потому и само принятие санкций будет зависеть от расследования по этому вопросу.

"Расследование продолжается и набирает скорость, обрастая все новыми и новыми фактами и доказательствами. И чем больше будет этих новых доказательств, тем меньше будет поле для маневра, будет уже политически невозможно не принять новых мер против России. В этой связи санкции против "Северного потока – 2" наверняка будут введены". – уверен Райли.

Напомним, на днях США пригрозили ввести санкции против иностранных компаний из-за "Северного потока – 2". Ограничения могут распространяться на подрядчиков, которые поддерживают строительство российского газопровода. Дело в том, что принятый в ответ на возможное вмешательство России в американские выборы закон CAATSA предусматривает санкции против подрядчиков, которые сотрудничают с "Газпромом".

Но закон прямо не обязывает вводить такие санкции, как и не устанавливает четких дедлайнов. К тому же в октябре 2017 года Госдеп пояснил, что санкции не будут распространяться на проекты, заключенные до вступления закона в силу – до 2 августа 2017 года. То есть, некоторые проекты по строительству "Северного потока – 2" могут и не попасть под санкции.