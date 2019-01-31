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Стало известно, какие продукты Украина покупала в Евросоюзе

31 января, 18:47

Украина импортировала мясо, табачные изделия и спиртное

Фото: Pixabay
Стало известно, какие продукты Украина покупала в Евросоюзе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/32b/360/5c532b360fb39.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/32b/360/5c532b360fb39.jpg Экономика Украина импортировала мясо, табачные изделия и спиртное

Украина увеличила импорт продукции агропромышленного комплекса из стран Евросоюза в 2018 году почти до 2,7 млрд долларов.

Об этом заявила заместитель министра аграрной политики и продовольствия по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева, сообщает пресс-служба Минагрополитики в четверг, 31 января.

По ее словам, показатель увеличился на 420,7 млн долларов по сравнению с 2017 годом.

"Украина больше всего покупала в странах ЕС следующие товары: шоколад и продукты из какао-бобов, табак и изделия из него, продукты для кормления животных, мясо и субпродукты, алкогольную продукцию", – сообщила Трофимцева.

Трофимцева также назвала ТОП-5 стран-экспортеров продукции:

  1. Польша (556, 1 млн долларов);
  2. Германия (492,6 млн долларов);
  3. Италия (276,6 млн долларов);
  4. Франция (242,1 млн долларов);
  5. Испания (147,7 млн долларов).

По данным Трофимцевой, внешнеторговый оборот товарами агропромышленного комплекса между Украиной и странами Евросоюза в 2018 году вырос до 9 млрд долларов (+11,4%), из которых 6,3 млрд долларов приходятся на украинский аграрный экспорт (+8,7%).

Напомним, в докладе, опубликованном Еврокомиссией 10 января 2019 года, говорилось, что Украина стала пятым государством по поставкам сельскохозяйственной продукции в ЕС.

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Тег импорт, АПК , Минагропрод, МинАПК, Трофимцева

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