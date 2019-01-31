Стало известно, какие продукты Украина покупала в Евросоюзе
Украина импортировала мясо, табачные изделия и спиртное
Украина увеличила импорт продукции агропромышленного комплекса из стран Евросоюза в 2018 году почти до 2,7 млрд долларов.
Об этом заявила заместитель министра аграрной политики и продовольствия по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева, сообщает пресс-служба Минагрополитики в четверг, 31 января.
По ее словам, показатель увеличился на 420,7 млн долларов по сравнению с 2017 годом.
"Украина больше всего покупала в странах ЕС следующие товары: шоколад и продукты из какао-бобов, табак и изделия из него, продукты для кормления животных, мясо и субпродукты, алкогольную продукцию", – сообщила Трофимцева.
Трофимцева также назвала ТОП-5 стран-экспортеров продукции:
- Польша (556, 1 млн долларов);
- Германия (492,6 млн долларов);
- Италия (276,6 млн долларов);
- Франция (242,1 млн долларов);
- Испания (147,7 млн долларов).
По данным Трофимцевой, внешнеторговый оборот товарами агропромышленного комплекса между Украиной и странами Евросоюза в 2018 году вырос до 9 млрд долларов (+11,4%), из которых 6,3 млрд долларов приходятся на украинский аграрный экспорт (+8,7%).
Напомним, в докладе, опубликованном Еврокомиссией 10 января 2019 года, говорилось, что Украина стала пятым государством по поставкам сельскохозяйственной продукции в ЕС.
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