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Стало известно, какие продукты в Украине подорожали сильнее всего

16 апреля, 09:59

Ксения Капустинская

Некоторые популярные продтовары, напротив, заметно упали в цене

В Украине с начала 2020 года сильнее всего среди продуктов выросли цены на лук, гречневую крупу и яблоки. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Так, за январь-март лук вырос в цене почти на четверть (+24,4%), до 11,2 гривни за килограмм. Гречка подорожала в среднем на 7,9%, до 30 гривен за килограмм. Рост цен на яблоки официальная статистика оценила в 6,1%, средняя цена этих фруктов повысилась до 17,3 гривни за килограмм.

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При этом некоторые продукты подешевели. Например, средняя цена яиц упала на 28,9%, до 15 гривен за десяток, а куриное филе подешевело на 9,4%, в среднем до 92,1 гривни за килограмм. Цены на морковь снизились на 3,1%, до 6,2 гривни за кг, на капусту – на 4,9% до 5,8 гривни за кг, на картофель – на 4,4% до 12,9 гривни за кг.

Напомним, в целом инфляция в Украине в марте 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года составила 2,3%, замедлившись с 2,8% в годовом измерении в феврале этого года.

Подробнее о том, как менялись цены в Украине и чего ждать от них в будущем, читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Грядет подорожание: как к лету изменятся цены на продукты".

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Источник: Сегодня

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