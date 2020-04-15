Грядет подорожание: как к лету изменятся цены на продукты

Цены в Украине в этом году почти не росли – по данным Госслужбы статистики, инфляция за I квартал составила всего 0,7%. При этом многие товары и услуги подешевели. Но во втором квартале, по оценкам экономистов, нас ждет намного более высокий рост цен.

Что будет дорожать, что не будет, и какие меры предпринимает Кабмин, дабы смягчить инфляцию, выяснил сайт "Сегодня".

Продуктовая корзинка

Как видно из инфографики, в пятерку самых подорожавших позиций попали сезонные продукты – фрукты и овощи. Именно на них больше всего с начала года выросли цены: на овощи – в среднем почти на 10%, на фрукты – более чем на 6%. Рост цен на остальные самые подорожавшие продукты скромнее – сахар вырос в цене на 2,7% (около 30 коп./кг), хлеб – на 1,8% (например, батон – на 20 коп.). Подорожание сигарет – на 5,1% (1-3 грн за пачку в зависимости от качества), связано с плановым ростом акцизов.

Снижение цен в первом квартале тоже оказалось небольшим, кроме стоимости куриных яиц. Уже второй год яйца стабильно дешевеют, на этот раз цена упала за квартал почти на 30% или на 6-7 грн/десяток. Кроме них снизилась стоимость еще четырех позиций – мясо и колбаса, подсолнечное масло, сало, молокопродукты. Но если мясопродукты подешевели почти на 2%, то по трем последним наименованиям цены упали в пределах статистической погрешности – на 0,1-0,5%.

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Товары и услуги

Намного более интенсивно как дорожали, так и дешевели промышленные товары и, особенно, услуги.

/ Фото: Сегодня

Наибольший рост показала холодная вода и водоотвод: в среднем на 16,4% или в среднем по стране на 3 грн/куб. м. Подорожал на 6,1% проезд по железной дороге. На 1,9% теперь надо платить больше за услуги здравоохранения и на 12% – за детские сады. Наконец, среди товаров самые быстро растущие цены – на автомобили, 3,4%. В деньгах это означает, что малолитражка среднего класса подорожала примерно на 10 тыс. грн.

Самое высокое снижение цен за квартал – на природный газ – на 14,8%, что автоматически повлекло за собой уменьшение тарифов на отопление и горячую воду. Длительное удешевление нефти и крепкая почти весь квартал гривня вынудили нефтетрейдеров снизить цены в рознице на 7,5% или около 2 грн/л.

Ну и символически упали в цене мало востребованные аудио- и фототовары, крупная бытовая техника.

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Почему изменились цены

Экономисты говорят, что повышение цен на овощи и фрукты – это сезонный фактор. Остальные продукты дорожали из-за роста зарплат, прежде всего – повышения с 1 января минимальной зарплаты. Также по этой причине выросла себестоимость промтоваров и услуг.

"Наиболее популярные виды фруктов – это яблоки – выросли в цене больше среднего, – отметил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. – Если в январе можно было купить яблоки второго сорта даже по 12-14 грн/кг, то сейчас – не меньше 20 грн/кг, рост почти вполовину. Выросли цены и на бананы, стоимость которых стабильно привязана к курсу доллара: 1 кг бананов = 1 доллар. А вот овощи стоят дешево, особенно борщевой набор".

Стабильное удешевление куриных яиц объяснимо тем, что украинские производители модернизировали производство, внедрили современные технологии и теперь получают намного больше яиц и курятины. При этом для нас постепенно закрылся огромный рынок РФ, а рынки Беларуси, Казахстана, стран Ближнего Востока его заменить пока не могут.

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Госрегулирование возвращается

По словам директора украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, чтобы не допустить роста цен на социально значимые продукты и промтовары, и в целом замедлить инфляцию, правительство с 15 апреля возвращает регулирование цен на них, которое, напомним, было отменено 3 года назад – в 2017. Правда, пока на период чрезвычайной ситуации. Это решение могут принять 15 апреля на заседании Кабмина.

Как отмечает эксперт, перечень регулируемых цен будет меньше, чем тот, который отменили – в нем было 32 наименования продуктов: черный хлеб, колбаса первого сорта, мясо с костями, молоко с содержанием жира 2,5%, масло с содержанием 73% жира и т. д.

"Теперь установят регулирование цен на 10 продуктов, 8 фармпрепаратов и 2 медицинских товара, – уточнил Алексей Дорошенко. – А если цены на них планируют повышать, то заведение торговли обязано будет сообщать об этом в Госпродпотребслужбу. На производителей или поставщиков это регулирование не распространяется. Но государство будет изучать причины роста цен в розничных магазинах и аптеках и получит возможность влиять на производителей или на импортеров, если цены вырастут без экономического обоснования".

Под госрегулирование подпадают: гречка, сахар, пшеничная мука высшего сорта, отечественные макароны, молоко 2,5% в пленке, ржано-пшеничный хлеб, яйца, курица в тушке, сливочное масло 72,5% и питьевая вода без газа, которая впервые попала в социально значимые товары.

Регулирование также распространяется на медицинские маски и перчатки как средство индивидуальной защиты во время пандемии коронавируса. Если будут основания, то перечень наименований продукции, подлежащей регулированию, может быть дополнен.

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"Считаю это действенным механизмом влияния на ценовую ситуацию в стране и началом мягкого регулирования по европейскому образцу. Например, во Франции под регулирование попадает несколько тысяч наименований продуктов", – подытожил Дорошенко.

А вот Александр Охрименко скептично отнесся к инициативе Кабмина. По его мнению, когда госрегулирование было, оно не помогало сдерживать рост цен.

"Производители выпускали молоко жирностью 2,6%, а не 2,5%, сливочное масло жирностью 73%, а не 72%, куриные тушки разделывали и фасовали, чтобы не попадать под госрегулирование. Возможно, будут продаваться по фиксированным ценам медицинские маски, перчатки, антисептик, но я не исключаю, что они окажутся в дефиците", – аргументировал Охрименко.

Прогнозы на второй квартал

Экономисты говорят, что во втором квартале нас ждет ускорение инфляции и рост цен на многие товары, прежде всего продукты.

"Весна – это период традиционно дорогих овощей и фруктов, который усугубится низким предложением, – анализирует член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. – Старые запасы на исходе, новая зелень, огурцы, редис и так далее, будут стоить немало. Особенно это проявится, если карантин не отменят, так как дешевого привоза от селян не будет. Стоимость импортных продуктов и промтоваров будет зависеть от курса гривни, который пока ожидается ближе к 28 грн/доллар, чем к 27. Все это в целом приведет к квартальной инфляции около 5%, что станет самым высоким ее показателем в нынешнем году".

Александр Охрименко также ожидает ускорения роста цен в апреле-июне, но он будет ниже 4%.

"Фрукты и многие ранние овощи у нас будут только привозные, а курс доллара подрос по сравнению с январем-февралем, когда он был 24 грн/доллар, – говорит Охрименко. -. Значит цены поднимутся на них примерно на 15-20%. По новым ценам будут продавать муку, крупы, запасы которых люди раскупили за время карантина. А вот мясо, несмотря на пасхальные и майские праздники, расти в цене вряд ли будет – карантин, спрос низкий. Но уже в апреле инфляция может быть более 1%".

В целом годовую инфляцию эксперты пока видят менее 10%, но при условии, что к декабрю курс гривни опустится не ниже 29 грн/доллар. Напомним: Кабмин в недавно обновленном расчете макропоказателей на 2020 год повысил инфляцию с 8,7% до 11,6%.

Нацбанк Украины рассчитал уровень роста цен ниже 10%, а Мировой банк – 8,9%. Наконец, МВФ в обнародованном 14 апреля "Обзоре мировой экономики" по-прежнему ожидает, что цены в Украине вырастут за этот год всего на 4,5%.

Подробнее о том, что будет в апреле с ценами на продукты, смотрите в сюжете:

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