Стало известно, какой курс доллара закладывают в бюджет-2019

Сегодня, 13:21

Прогнозный показатель оказался ниже, чем ждали в текущем году

Стало известно, какой курс доллара закладывают в бюджет-2019
Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Прогнозный курс доллара в Украине на конец 2019 года составляет 29,4 грн. Такие расчеты содержатся в проекте закона "О Государственном бюджете Украины" на 2019 год, подготовленном Кабинетом министров Украины. Проект бюджета-2019 Кабмин принял 15 сентября. Сейчас документ уже зарегистрирован в Верховной Раде.

Так, в проекте бюджета-2019 отмечается, что расчеты о состоянии государственного долга произведены с использованием прогнозного курса на конец года 29,4 грн.

Сегодня, 17 сентября, официальный курс доллара в Украине установлен на уровне 28,15 грн. В бюджете на 2018 год прогнозный курс доллара прописывался на уровне 30,1 грн.

Напомним, рост украинской экономики в 2019 году в проекте бюджета предусмотрен на уровне 3%, а государственный долг должен уменьшиться до 52,2% ВВП. Ранее в Минфине уточняли, что безопасным для государства является уровень госдолга ниже 60%.

Рост доходов сводного бюджета планируется на уровне 1,29 трлн гривен, то есть на 130 млрд больше, чем было в бюджете на 2018 год.  

Проект бюджета-2019 предусматривает инфляцию 7,4%. 

Вырастут социальные стандарты – минимальная зарплата и пенсии.
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Источник:

"Сегодня"

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