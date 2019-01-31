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Стало известно, сколько банков за год ликвидировали в Украине

31 января, 14:16

Речь идет о четырех банках

Фото: Pixabay
Стало известно, сколько банков за год ликвидировали в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/1b7/740/5c41b7740cd43.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/1b7/740/5c41b7740cd43.jpg Экономика Речь идет о четырех банках

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в 2018 году завершил процедуру ликвидации первых четырех банков, которые были переданы в его управление, сообщила пресс-служба фонда в среду, 30 января.

Речь идет о "Госзембанке", "Эрдэ Банке", банке "Таврика" и "Классикбанке".

В пресс-службе уточнили, что 3 января 2019 года завершилась ликвидация еще одного финансового учреждения – "Финбанка".

"В Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований внесены записи о прекращении этих банков как юридических лиц, поэтому их ликвидация считается завершенной, сами банки – ликвидированы, а полномочия фонда как ликвидатора прекращены", – сказано в сообщении.

В фонде также добавили, что в течение 2019 года планируется завершить ликвидацию еще более 40 банков.

Напомним, в январе глава Нацбанка Украины Яков Смолий сообщил, что все 77 работающих в Украине банков докапитализированы и имеют достаточно ликвидности. По его словам, остался один банк, который должен докапитализироваться на 611 млн грн до конца марта. При этом глава регулятора не назвал его.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня": Почему глава НБУ не носит банковские карточки и как узнать свой новый номер счета: интервью с Яковом Смолием.

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Тег НБУ, банки, фонд гарантирования вкладов

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Источник:

Сегодня

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