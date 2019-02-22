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Стало известно, сколько дешевой свинины поступило в Украину

Сегодня, 05:13

В Ассоциации животноводов Украины пожаловались, что свиноводство находится в сложном положении

Фото: Pixabay
Стало известно, сколько дешевой свинины поступило в Украину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/eed/224/5c6eed224a629.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/eed/224/5c6eed224a629.jpg Экономика В Ассоциации животноводов Украины пожаловались, что свиноводство находится в сложном положении

Украина по итогам 2018 года импортировала 100 тыс. тонн дешевой свинины. Об этом заявила глава Ассоциации животноводов Украины (АЖУ) Ирина Паламар, сославшись на данные Государственной фискальной службы, сообщает пресс-служба Ассоциации.

Она рассказала о сложном положении, в котором оказалась отрасль свиноводства.

"С конца прошлого года наблюдается падение цен на свиней убойных кондиций, до уровня себестоимости – 37 гривен за кг. Это означает, что украинские производители работают в убыток, в лучшем случае в ноль", – отметила Паламар.

По словам главы АЖУ, хозяйства неофициально жалуются на иностранную свинину, которая попадает в Украину "серым" импортом.

"Вроде есть много предложений купить "серую" свинину по дешевке. Есть и большие объемы официального импорта дешевой мясной продукции – пересорта, свиных обрезов, субпродуктов из свинины и сала", – добавила она.

Ранее Государственная служба статистики сообщила, что ежегодно в Украине сокращается производство свинины: в 2018 году было произведено 200 тыс. тонн этого вида мяса, что на 9,3% меньше, чем в 2017 году. Если рассматривать это в годовом измерении, декабрь 2017-го к декабрю прошлого года, то производство свинины упало на 11,7%.

При этом эксперты считают, что у Украины есть все шансы стать мировыми лидером по производству свинины, ведь перед современным свиноводством стоит задача накормить растущее население планеты, а также заполнить пробелы в производстве.

В январе эксперты анонсировали рост цен на мясо:

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Тег мясо, импорт, свинина, продукты питания

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