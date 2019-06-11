Стало известно, сколько газа закачали иностранцы в украинские хранилища

Договоры о хранении природного газа заключили 24 компании

Фото: "Укртрансгаз".

Международные компании по состоянию на начало июня закачали в украинские подземные хранилища газа (ПХГ) около 515 млн куб. м газа в режиме "таможенный склад". Об этом 11 июня информирует пресс-служба "Укртрансгаза".

Договоры о хранении природного газа заключили 24 компании. Соответствующую услугу украинский оператор газотранспортной системы Украины предлагает с начала апреля.

"Укртрансгаз" ожидает сохранение динамики в июне при условии, что Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, установит тарифы на услуги транспортировки на короткие расстояния.

В "Укртрансгазе" напомнили, что компании-резиденты и компании-нерезиденты имеют возможность хранить газ на территории Украины в течение 1095 дней без уплаты таможенных пошлин при условии дальнейшей транспортировки природного газа с территории Украины. Тариф на хранение в режиме "таможенного склада" не отличается от обычного тарифа на хранение газа в ПХГ и составляет около 0,6 евро/МВт.

Напомним, "Укртрансгаз" заявил об открытии таможенного склада для временного хранения газа в украинских ПХГ в 2017 году.

Сам контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что трехсторонние переговоры по транзиту газа, о готовности к которым заявила Россия, необходимо провести как можно скорее.

При этом в "Нафтогазе" сообщили, какой сценарий готовит Россия по транзиту газа:

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