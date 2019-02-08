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Стало известно, сколько опасного мяса не пустили на прилавки Украины

Сегодня, 16:39

По данным Госпотребслужбы, почти 13 тысяч проверок были внеплановыми

Фото: Pixabay
Стало известно, сколько опасного мяса не пустили на прилавки Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d92/927/5c5d929270fb1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d92/927/5c5d929270fb1.jpg Экономика По данным Госпотребслужбы, почти 13 тысяч проверок были внеплановыми

Около 31 тысячи тонн опасного мяса и субпродуктов не допустили к реализации в Украине по итогам проверок в 2018 году, информирует пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"Более 195 тонн направлены на обеззараживание, а более 30,8 тысячи тонн – утилизированы", – сказано в сообщении.

По данным ведомства, специалисты провели ветеринарно-санитарную экспертизу:

  • 307,4 тысячи голов крупного рогатого скота;
  • 3,6 миллиона голов свиней;
  • 560,5 миллиона голов птицы;
  • 347,1 тысячи голов других видов.

В целом специалисты Госпотребслужбы провели более 27,5 тысячи проверок в сфере безопасности пищевых продуктов, из которых почти 13 тысяч были внеплановыми.

Напомним, ранее эксперты сравнили цены на мясо в Украине и Польше. Разница в стоимости важного продукта питания оказалась существенной.

Кроме того, журналисты "Сегодня" выяснили, как выросли цены в Украине за 2018 год. Оказывается, больше всего за год прибавили в цене яйца, став дороже на треть – в деньгах это около 8 грн за десяток. А меньше всего, на 1,8%, подорожали одежда и обувь.

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Тег продукты, мясо, госпотребслужба, продукты питания

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Источник:

Сегодня

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