Стало известно, сколько Россия тратит на оккупированный Крым

Еще в 2014 году Россия объявила аннексированный украинский Крым одним из самых "дотационных регионов". Теперь, за январь-июль 2018 года доходы консолидированного бюджета аннексированного Крыма составили 89,1 млрд российских рублей (36,94 млрд гривен), из них 58,8 млрд (24,3 млрд гривен) – "безвозмездные поступления" от России. Об этом сообщили в так называемом "Минфине Крыма" со ссылкой на "главу ведомства" Ирину Кивико, передает "Крым.Реалии".

По ее словам, общие поступления складываются из налоговых и неналоговых доходов, которые составляют 30,3 млрд рублей (34% от общей суммы), "безвозмездные поступления" составляют 66% доходов.

Как сообщила Кивико, за 7 месяцев 2015 года в консолидированный бюджет Крыма поступило 16 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов, за аналогичные периоды в 2016-м – 23,5 млрд рублей, в 2017-м – 26,1 млрд рублей, в 2018-м – 30,3 млрд.

Ранее сообщалось, что оккупированный Крым будет для РФ дотационным минимум до 2030 года. Это следует из утвержденного самопровозглашенным "правительством" полуострова долгосрочного бюджетного прогноза.

"Разницу между собственными доходами планируется покрывать за счет безвозмездных поступлений из бюджетной системы Российской Федерации. Так, в 2030 году в Крым из бюджетной системы РФ должно поступить 45,7 млрд рублей", – говорилось в прогнозе.

В марте 2014 года после введения войск в Крым Россия организовала там псевдореферендум, после чего в нарушение международных норм аннексировала полуостров. Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

В ответ на такое нарушение норм международного права международное сообщество ввело санкции против Москвы. Санкции были расширены после того, как Россия начала агрессию на Донбассе. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".