Стало известно, сколько Украина заработала на сдаче госимущества в аренду

Об итогах пяти месяцев отчитался Виталий Трубаров

Фото: пресс-центр НБУ

Фонд государственного имущества (ФГИ) за январь-май 2019 года перечислил в государственный бюджет 676 млн грн от аренды государственного имущества. Об этом написал исполняющий обязанности председателя ФГИ Виталий Трубаров на своей странице в Facebook.

По его словам, за пять месяцев Фонд выполнил 56% годового плана по аренде.

Он добавил, что только за май аренда госимущества принесла бюджету 136 млн грн.

"По состоянию на весну, действующих договоров аренды государственного имущества, заключенных Фондом и региональными отделениями, более 17 тысяч", – отметил Трубаров.

Ранее и.о. главы ФГИ сообщил, что по итогам января-марта 2019 года поступления в госбюджет от аренды государственного имущества составили 412,6 млн гривен.

Между тем, по результатам первого квартала госбюджет Украины оказался недовыполнен. Подробнее читайте в статье: "Выполнение бюджета – худшее за три последних года: чем это грозит".

В государственном бюджете на 2019 год прописаны 17,1 млрд гривен дохода от приватизации госпредприятий в Украине. Министр финансов Оксана Маркарова уверена, что эти планы выполнить вполне реально:

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