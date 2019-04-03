В ФГИ отчитались о поступлениях в бюджет от аренды госимущества

Поступления в госбюджет за три месяца составили почти 35% годового плана

Фото: пресс-центр НБУ

В ФГИ отчитались о поступлениях в бюджет от аренды госимущества //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a35/a4a/5c9a35a4a6660.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a35/a4a/5c9a35a4a6660.jpg 2019-04-03T12:28:00+03:00 Экономика Поступления в госбюджет за три месяца составили почти 35% годового плана

Поступления в госбюджет Украины от аренды государственного имущества в январе-марте 2019 года составили 412,6 млн грн.

Об этом 3 апреля написал исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества (ФГИ) Виталий Трубаров на своей странице в Facebook.

"Это 34,38% годового плана. За март непосредственно поступило 148,8 млн грн. Годовой план в 1,2 млрд грн планируем выполнить уже в начале осени и до конца года перейти границу в полтора миллиарда", – сообщил он.

Напомним, аренда государственного имущества за первые два месяца 2019 года принесла бюджету 263 млн грн. Только за февраль государство получило 141 млн грн.

Ранее Трубаров также сообщил, что по итогам января-февраля поступления от малой приватизации составили 150 млн грн. По его словам, такая положительная динамика свидетельствует о современности и эффективности нового закона, прозрачности действий ФГИ и доверии инвесторов.

В середине февраля 2019-го первый вице-премьер – министр экономического развития Степан Кубив сообщил, что с момента запуска в Украине малой приватизации поступления в бюджет от продажи небольших объектов государственного имущества составили 808 млн грн.

В государственном бюджете на 2019 год прописаны 17,1 млрд гривен от доходов от приватизации госпредприятий в Украине. Министр финансов Оксана Маркарова уверена, что эти планы выполнить вполне реально:

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