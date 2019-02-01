Стало известно, сколько в Украине осталось "зимнего" газа

Запасы газа в хранилищах за сутки сократились на 71,25 млн кубометров

Фото: utg.ua.

Стало известно, сколько в Украине осталось "зимнего" газа //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/acc/c30/5c4accc30ee56.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/acc/c30/5c4accc30ee56.jpg 2019-02-01T14:25:00+02:00 Экономика Запасы газа в хранилищах за сутки сократились на 71,25 млн кубометров

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 30 января сократились до 11,24 млрд кубометров, сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".

По последним оперативным данным компании, за сутки отобрано 71,25 млн кубометров газа.

При этом за 30 января в Украину поступило 11,22 млн кубометров газа из стран Европейского Союза.

Транзит российского газа за сутки составил почти 233,4 млн кубометров, следует из данных, обнародованных пресс-службой "Укртрансгаза".

Напомним, к началу отопительного сезона 2018–2019 годов Украина накопила рекордный за последние шесть лет объем газа в подземных хранилищах – к 7 ноября прошлого года запасы в ПХГ составляли 17,19 млрд кубометров. При этом темпы отбора газа из хранилищ превышают прошлогодние из-за более холодной погоды.

В ходе визита в швейцарский Давос глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заверил, что стране хватит оставшихся запасов газа для спокойного похождения зимы.

По состоянию на 29 января объем газа в ПХГ составлял 11,31 млрд кубометров.

Ранее экономист Андрей Новак в комментарии сайту "Сегодня" дал прогноз относительно запасов газа в ПХГ. Подробнее читайте в статье: В Украине "тают" запасы газа: хватит ли голубого топлива на зиму.

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