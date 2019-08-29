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Стало известно, сколько в Украине выделили на лекарства пострадавшим на производстве

29 августа, 06:06

Итоги шести месяцев подвел Фонд социального страхования

/ Фото: Pixabay

Фонд социального страхования Украины (ФССУ) в январе-июне 2019 года направил 61,7 млн грн на обеспечение лекарствами более 14,4 тыс. пострадавших на производстве. Об этом информирует пресс-служба фонда.

"Право на получение лекарственных средств за счет средств ФССУ имеет каждый пострадавший в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания", – сказано в сообщении.

Соответствующая программа доступна во всех регионах Украины, участие в ней принимают несколько тысяч аптек, которым фонд возмещает стоимость проданных препаратов. При этом пострадавшие на производстве могут приобрести лекарства в любой аптеке, их стоимость компенсируется фондом на основании расчетных документов.

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Новости "Сегодня" писали, что среднедневной размер помощи по временной потере трудоспособности, которую предоставляет ФССУ, составил 224,4 грн по итогам 2018 года. Показатель вырос на 31,9%, или на 54,2 грн, по сравнению с 2017-м.

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В мае 2019 года фонд сообщил, что количество застрахованных государством лиц увеличилось до 12,7 млн человек.

Какие заработки приносит украинцам сбор лекарственных трав, смотрите в нашем сюжете:

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страхование лекарства ФССУ

Источник: Сегодня

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