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В Украине вырос размер больничных: названа сумма

Сегодня, 15:40

Среднедневной размер помощи по временной потере трудоспособности увеличился на 31,9%

Фото: пресс-центр НБУ
В Украине вырос размер больничных: названа сумма //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/429/c54/5c7429c54414b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/429/c54/5c7429c54414b.jpg Экономика Среднедневной размер помощи по временной потере трудоспособности увеличился на 31,9%

Среднедневной размер помощи по временной потере трудоспособности, которую предоставляет Фонд социального страхования Украины (ФССУ), составил 224,4 грн по итогам 2018 года. Об этом информирует пресс-служба Фонда.

В сообщении говорится, что сумма выросла на 31,9%, или на 54,2 грн по сравнению с 2017-м.

"Увеличение среднего размера компенсации утраченного заработка за время нахождения на больничном связано с ростом минимальной заработной платы, а также общим ростом фонда оплаты труда по стране", – отмечает ФССУ.

Общие расходы Фонда на выплату помощи по временной нетрудоспособности по сравнению с 2017 годом увеличились на 1,68 млрд грн (+27,7%) и составили 7,75 млрд грн.

В течение прошлого года Фонд профинансировал выплаты, учитывая помощь по временной потере трудоспособности, а также по беременности и родам, для более чем 2,5 млн застрахованных лиц.

Пресс-служба напоминает, что основанием для начисления ФССЦ материального обеспечения является заявление-расчет, которое подает работодатель. С 1 октября 2018 года страхователи получили возможность отправлять заявления-расчеты в электронном виде с применением электронной цифровой подписи.

В конце прошлого года "Сегодня" писали, что бумажные больничные заменят электронными. Нововведение должно было заработать в 2018 году. Однако год прошел слишком быстро, теперь в правительстве обещают воплотить идею в 2019-м:

В деталях того, как врач должен выписывать рецепт на лекарства, разбирались журналисты "Сегодня": "Рецепт на лекарства: как на самом деле врач должен назначать препараты".

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Тег выплаты, больничный, Фонд социального страхования, Фонд социального страхования Украины

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Сегодня

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