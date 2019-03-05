В Украине вырос размер больничных: названа сумма
Среднедневной размер помощи по временной потере трудоспособности увеличился на 31,9%
Среднедневной размер помощи по временной потере трудоспособности, которую предоставляет Фонд социального страхования Украины (ФССУ), составил 224,4 грн по итогам 2018 года. Об этом информирует пресс-служба Фонда.
В сообщении говорится, что сумма выросла на 31,9%, или на 54,2 грн по сравнению с 2017-м.
"Увеличение среднего размера компенсации утраченного заработка за время нахождения на больничном связано с ростом минимальной заработной платы, а также общим ростом фонда оплаты труда по стране", – отмечает ФССУ.
Общие расходы Фонда на выплату помощи по временной нетрудоспособности по сравнению с 2017 годом увеличились на 1,68 млрд грн (+27,7%) и составили 7,75 млрд грн.
В течение прошлого года Фонд профинансировал выплаты, учитывая помощь по временной потере трудоспособности, а также по беременности и родам, для более чем 2,5 млн застрахованных лиц.
Пресс-служба напоминает, что основанием для начисления ФССЦ материального обеспечения является заявление-расчет, которое подает работодатель. С 1 октября 2018 года страхователи получили возможность отправлять заявления-расчеты в электронном виде с применением электронной цифровой подписи.
В конце прошлого года "Сегодня" писали, что бумажные больничные заменят электронными. Нововведение должно было заработать в 2018 году. Однако год прошел слишком быстро, теперь в правительстве обещают воплотить идею в 2019-м:
В деталях того, как врач должен выписывать рецепт на лекарства, разбирались журналисты "Сегодня": "Рецепт на лекарства: как на самом деле врач должен назначать препараты".
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