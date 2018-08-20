Стало известно, сколько заработала Украина на экспорте еды

По результатам первого полугодия 2018 года украинский аграрный экспорт составил 8,6 млрд долларов. Общий внешнеторговый оборот продукции агропромышленного комплекса (АПК) достиг 11,3 млрд долларов. Это на 3,5% больше, чем за первые полгода 2017 г., и составляет 23% от общего внешнеторгового оборота Украины.

Об этом заявила заместитель министра аграрной политики и продовольствия по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева, передает пресс-служба ведомства.

"По результатам первого полугодия 2018 года украинский агроэкспорт составил 8,6 млрд долларов. В прошлом году украинский аграрный экспорт достиг рекордных результатов и составил почти 18 млрд долларов. В этом году также ожидаем подобного результата, учитывая конъюнктуру мировых рынков, таких товаров как зерновые", – отметила Трофимцева.

По ее словам, региональная структура украинского аграрного экспорта не изменилась: первое место занимают страны Азии с долей – 43,2%, второе место – страны ЕС – 30,4%, а третье место заняли страны Африки – 14,6%.

Ранее сообщалось, что за маркетинговый год, который длится с 1 июля по 30 июня, Украина экспортировала зерна почти на 6,4 млрд долларов. Крупнейшими покупателями украинского зерна в этот период стали Египет (на 724 млн долларов, 11,4%), Китай (на 594 млн долларов, 9,3%), Испания (на 459 млн долларов, 7,2%), Индонезия (на 375 млн долларов, 5,9%) и Нидерланды (на 348 млн долларов, 5,5%).

В разрезе культур было экспортировано:

кукурузы – 17,8 млрд тонн на 2,86 млрд долларов (Китай – 16,4%, Египет – 13,6%, Нидерланды – 12,2%);

пшеницы – 17,2 млн тонн на 2,83 млрд (Индонезия – 13,3%, Египет – 11,8%, Бангладеш – 8,7%);

ячменя – 4,3 млн тонн на $ 0,64 млрд (Саудовская Аравия – 41,2%, Китай – 19,3%, Ливия – 6,6%).

Кроме того, Украина наращивает товарооборот со странами Европейского Союза. Только за прошлый год экспорт в ЕС товаров и услуг составил больше 20 млрд долларов. Именно ЕС является ключевым торговым партнером Украины – туда направлено около 40% всего экспорта. Сайт "Сегодня" разобрался, чем Украина торгует с европейскими странами, куда идет больше всего продукции и какой потенциал у этого сотрудничества.